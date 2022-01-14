ВООЗ схвалила два нові препарати від коронавірусу

ВООЗ додала до списку ліків від ковіду два нових препарати

ВООЗ також підкреслила, що ефективність препарату проти нових варіантів, зокрема «Омікрона», «досі незрозуміла»

Всесвітня організація охорони здоров'я у п'ятницю, 14 січня, схвалила два нові препарати для лікування Covid-19. Йдеться про препарати «Баріцитиніб» і «Сотровімаб». Про це із посиланням на AFP повідомляє The Guradian.

Зазначається, що препарат «Баріцитиніб» проти артриту, який разом із кортикостероїдами використовували для лікування тяжких або критичних пацієнтів з коронавірус, призвів до покращення показників виживання та зниження потреби в апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Відповідну інформацію ВООЗ вказала у своїх рекомендаціях, опублікованих у Британському медичному журналі BMJ.

Експерти також схвалили лікування синтетичними антитілами «Сотровімаб» для пацієнтів з найвищим ризиком госпіталізації, які мають легкий перебіг коронавірусної інфекції.

Йдеться, зокрема, про людей похилого віку та хворих з імунодефіцитом або хронічними захворюваннями, наприклад діабетом.

Водночас користь «Сотровімаба» для людей, які не мають ризику госпіталізації, була незначною. У ВООЗ також підкреслили, що ефективність препарату проти нових варіантів, зокрема «Омікрона», «досі незрозуміла».

Ще Всесвітня організація охорони здоров'я вважає новий штам Covid-19 особливо небезпечним для невакцинованих громадян.

«Хоча «Омікрон» викликає менш тяжке захворювання, як порівняти з «Дельтою», він залишається небезпечним вірусом, особливо для тих, хто не має щеплення», – зазначив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Також ВООЗ нещодавно назвав нові симптоми штаму «Омікрон».

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я зробила прогноз щодо подальшого розвитку пандемії. Згідно з ним, гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».