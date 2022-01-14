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    ВООЗ схвалила два нові препарати від коронавірусу

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    ВООЗ додала до списку ліків від ковіду два нових препарати - ВООЗ схвалила два нові препарати від коронавірусу
    ВООЗ додала до списку ліків від ковіду два нових препарати
    фото: pixabay.com

    ВООЗ також підкреслила, що ефективність препарату проти нових варіантів, зокрема «Омікрона», «досі незрозуміла»

    Всесвітня організація охорони здоров'я у п'ятницю, 14 січня, схвалила два нові препарати для лікування Covid-19. Йдеться про препарати «Баріцитиніб» і «Сотровімаб». Про це із посиланням на AFP повідомляє The Guradian.

    Зазначається, що препарат «Баріцитиніб» проти артриту, який разом із кортикостероїдами використовували для лікування тяжких або критичних пацієнтів з коронавірус, призвів до покращення показників виживання та зниження потреби в апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ).

    Відповідну інформацію ВООЗ вказала у своїх рекомендаціях, опублікованих у Британському медичному журналі BMJ.

    Експерти також схвалили лікування синтетичними антитілами «Сотровімаб» для пацієнтів з найвищим ризиком госпіталізації, які мають легкий перебіг коронавірусної інфекції.

    Йдеться, зокрема, про людей похилого віку та хворих з імунодефіцитом або хронічними захворюваннями, наприклад діабетом.

    Водночас користь «Сотровімаба» для людей, які не мають ризику госпіталізації, була незначною. У ВООЗ також підкреслили, що ефективність препарату проти нових варіантів, зокрема «Омікрона», «досі незрозуміла».

    Ще Всесвітня організація охорони здоров'я вважає новий штам Covid-19 особливо небезпечним для невакцинованих громадян.

    «Хоча «Омікрон» викликає менш тяжке захворювання, як порівняти з «Дельтою», він залишається небезпечним вірусом, особливо для тих, хто не має щеплення», – зазначив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

    Також ВООЗ нещодавно назвав нові симптоми штаму «Омікрон».

    Нагадаємо, наприкінці 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я зробила прогноз щодо подальшого розвитку пандемії. Згідно з ним, гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

    До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

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    Теги: щеплення ВООЗ коронавірус
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    ВООЗ схвалила два нові препарати від коронавірусу