П’ять ключових причин боятися «Омікрона»

Легкі симптоми – не привід втрачати обачність

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, штам коронавірусу «Омікрон», який був вперше виявлений у листопаді минулого року, швидко поширюється. Він вже зафіксований щонайменше у 128 країнах. В середині грудня минулого року «Омікрон» виявили й в Україні.

За словами експерта ВООЗ Абді Махамуда, з'являється все більше доказів того, що новий варіант коронавірусу провокує легші симптоми, ніж попередні його варіанти. «Все більше і більше результатів досліджень вказують на те, що «Омікрон» вражає верхню частину дихальних шляхів. На відміну від інших штамів, які можуть викликати важку пневмонію», – сказав він.

Попри те, що кількість випадків захворювання у світі вже зросла до рекордного рівня, показники шпиталізації та смертності нині нижчі, ніж були досі.

Заспокоєні даними про легкий перебіг, характерний для «Омікрона», українці перестали поспішати до пунктів вакцинації та нехтувати масками та іншими правилами безпеки. І дарма, адже існує низка причин таки остерігатися «Омікрона».

Надзвичайно швидке поширення

Covid-19, спровокований штамом «Омікрон», поширюється дуже швидко: темпи значно вищі, ніж були за його попередника – штаму «Дельта». Кількість інфікованих за добу вражає: 3 січня Сполучені Штати повідомили про мільйон зафіксованих нових випадків інфікування. Щоправда, частково такі високі цифри пояснюються суто технічними нюансами: кілька штатів США не передали дані 31 грудня, окрім того, багато регіонів не повідомляють дані у вихідні, а це означає, що деякі з врахованих за 3 січня випадків можуть бути пов'язані з позитивними тестами за попередні дні. Водночас за даними Центрів із контролю та профілактики та захворюваності США (CDC), 3 січня у Штатах виявили 828 417 випадків коронавірусної інфекції. Ця цифра також є рекордною.

Височенними показниками захворюваності можуть «похвалитися» не лише США, а й європейські країни. До прикладу, 4 січня уряд Франції відзвітував про рекордні 271,6 тис. випадків Cоvid-19 за добу.

У Франції в місті Марсель знайдено новий штам коронавірусу. Його виявили у французьких громадян, які прибули на батьківщину з Камеруну. У новому варіанті Covid-19 щонайменше 46 мутацій. Поки немає ніяких точних даних про те, наскільки новий штам заразний і смертоносний. Експерти кажуть, що імовірна країна його походження, Камерун, відрізняється вкрай низькими навіть для Африки показниками вакцинації – всього 2,4% населення.

Уряд Італії 5 січня вперше за час епідемії повідомив про майже 190 тис. нових заражень коронавірусом за добу.

Не буде кому лікувати

Нижчі показники смертності, ніж у часи панування у світі «Дельти», та загалом нижчий відсоток важкого перебігу не означають, що навантаженість на медичну систему падає. Так, зайнятих ліжок на стаціонарі буде менше, але й кількість лікарів, які ризикують підхопити заразний «Омікрон» від перших же хворих із цим штамом, одразу буде багато.

Професор нейрохірургії Індійського інституту медичних наук в Делі Субодх Чандра Панде 6 січня заявив, що більшість лікарів у його команді захворіли, і якщо медичні працівники продовжать масово заражатися «Омікроном», це може призвести до збоїв усієї системи.

«Ми повинні захищати наших медичних працівників. Вони повинні вживати всіх запобіжних заходів, бо вони зараз – солдати на передовій. Якщо вони зляжуть, хто буде піклуватися про пацієнтів? Так, перебіг хвороби у них легкий, але вони не змогли з’явитися на роботу», – сказав Чандра.

Незвичайно високі показники шпталізації дітей

У США штам «Омікрон» в останній тиждень минулого року спричинив рекордну шпиталізацію дітей, переважно невакцинованих. За даними Центру контролю та профілактики захворювань, протягом тижня з 22 по 28 грудня до лікарень із коронавірусом потрапляли щодня в середньому 378 дітей віком до 17 років, що на 66% більше, ніж за тиждень до цього».

У США через два місяці після схвалення вакцинації для дітей у віці від 5 до 11 років близько 14% повністю щеплені. Серед підлітків у віці від 12 до 17 років цей показник становить близько 53%.

Для України, де лише нещодавно дозволили вакцинацію дітей (і лише після 12 років) і де дуже сильні антивакцинальні настрої, проблема шпиталізації дітей може виявитися найбільшою.

На думку завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця, професора, дитячого лікаря-інфекціоніста Сергія Крамарева, за таких обставин заповнюватимуться не лише дитячі «ковідні» ліжка.

«Розумієте, скажімо, у Сполучених Штатах, де справді відносно невеликий відсоток шпиталізацій, вакцинованих понад 60%. В Україні – вдвічі менше. Якщо взяти до уваги, що «Омікрон» часто може обходити вакцинальний захист, то боюся, нам слід чекати сплеску не лише дитячих шпиталізацій, а й дорослих», – сказав він у коментарі «Главкому».

Вплив на мозок не вивчений

У тому, що Covid-19 впливає на нервову систему та функціонування мозку, вже немає нічого нового. А от як впливає власне «Омікрон» на мозок – наразі достеменно неясно. Про те, що характер впливу відрізняється від того, який має «класичний» штам чи «Дельта», свідчить різниця у симптомах. Так, якщо попередні варіанти вірусу часто викликали втрату нюху та відчуття смаку, а також провокували головний біль та запаморочення, то «Омікрон» не дає подібних симптомів. Натомість заражені цим штамом пацієнти відчувають те, що описують як «туман в голові».

Йдеться про в’яле та розпорошене мислення, зазначають британські лікарі. Цікаво, що стан «туману» виникає дуже скоро після моменту зараження, із самого початку хвороби. Серед інших симптомів – втрата апетиту, втома, головний біль, чихання, нежить, біль у горлі.

Пробиває захист вакцин

Новий варіант коронавірусу також обходить імунний захист вакцинованих. За словами Акселя Сігала, професора Африканського центру дослідження здоров'я у Південно-Африканській республіці, здатність вакцини BioNTech/Pfizer нейтралізувати «Омікрон» порівняно з первинним варіантом SARS-Cov-2, дуже сильно знизилася.

Очільник компанії-виробника американської вакцини Moderna Стефан Бансель також наголошує, що ефективність цієї вакцини у випадку з «Омікроном» падає.

Німецька вірусологиня Сандра Цизек припускає, що такий ефект стосуватиметься всіх вакцин. «Дані підтверджують, що створення нової вакцини, ефективної проти «Омікрону», має сенс», – пише директорка Інституту медичної вірусології при університетській клініці Франкфурта-на-Майні.

Проведене в університеті Гонконгу дослідження вказує, що первинна вакцинація двома дозами вакцини CoronaVac, виробленої китайською компанією Sinovac, також не дає достатньої кількості антитіл проти нового штаму «Омікрон», що вирізняється вищою від усіх попередніх штамів заразністю і небаченою досі швидкістю поширення.

«Люди, які отримали дві дози вакцини Sinovac проти Covid-19 не могли нейтралізувати штам «Омікрон». Незрозуміло поки, чи покращить захист третє щеплення, заявили дослідники», – пише про дані цього дослідження The New York Times.

Наталія Сокирчук, «Главком»