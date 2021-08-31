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    Українського політвʼязня в Росії примусово вакцинували від Covid-19, його стан погіршився

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    Українець Геннадій Лимешко утримується у Ставропольському краї РФ - Українського політвʼязня в Росії примусово вакцинували від Covid-19, його стан погіршився
    Українець Геннадій Лимешко утримується у Ставропольському краї РФ
    Фото: Людмила Денісова

    Після вакцинації стан здоров’я Геннадія Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль

    Незаконно засудженому в Росії українцю Геннадію Лимешку зробили щеплення від Covid-19 проти його волі вакциною, яка не визнана ВООЗ. Про це повідомила у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

    «Працівники виправної колонії «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю», де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення. Після вакцинації стан здоров’я Геннадія Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль», – заявила Денісова.

    За її словами, адміністрація установи відмовилаукраїнцю у наданні медичної допомоги, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

    Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Лимешку необхідної меддопомоги.

    Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського омбудсман просить терміново здійснити виїзд до колонії та відвідати українського в’язня.

    Минулого року Денісова заявляла, що на засудженого Лимешка здійснюють тиск у російській в'язниці.

    15 серпня 2017 року стало відомо, що на території анексованого Криму ФСБ затримала українця Геннадія Лимешка, 1992 року народження.

    9 серпня 2018-го повідомлялося, що Лимешка етапували з анексованого Криму до Росії. Там суд засудив українця Геннадія Лимешка до 8 років колонії. Російські спецслужби звинуватили Лимешка у нібито підготовці диверсій.

    За інформацією ФСБ, 9 серпня Лимешко приїхав до окупованого Криму, нібито аби скоїти низку диверсій.

    У цілому, у «справі українських диверсантів» у Криму звинувачені: Євген Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов, Володимир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лимешко, Анна Сухоносова, Дмитро Долгополов.

    У цих справах правозахисники зафіксували незаконні методи ведення слідства і застосування тортур для отримання зізнань.

    Теги: здоров'я політв’язні в'язниця Людмила Денісова щеплення вакцинація
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    Українського політвʼязня в Росії примусово вакцинували від Covid-19, його стан погіршився