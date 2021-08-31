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    Коли ревакцинуватись від Covid-19? Вчені дослідили, скільки зберігається імунітет

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    У дослідженні взяли участь 27 людей - Коли ревакцинуватись від Covid-19? Вчені дослідили, скільки зберігається імунітет
    У дослідженні взяли участь 27 людей
    Фото з відкритих джерел

    Американські вчені з’ясували, наскільки зменшується імунна відповідь організму вакцинованої людини через три місяці

    Вчені з Північно-Західного університету США провели дослідження, в ході якого встановили, скільки в середньому зберігається імунна відповідь організму людини на вірус Covid-19 за умови вакцинації препаратами Pfizer та Moderna. Відповідну статтю розміщено у виданні Scientific Reports.

    У дослідженні взяли участь 27 людей, 13 з яких мали позитивний тест на коронавірус, а 14 – негативний. Вони сдавали кров тричі: через 2-3 тижні після перших доз вакцини, через такий же час після других доз, та через два місяці після вакцинації.

    Далі вчені досліджували, яким чином змінювавась кількість антитіл крові учасників протягом цього періоду.

    У середньому, через три тижні після отримання учасниками дослідження другої дози вакцини, рівень придушення вірусу антитілами становив 98%, проте за три місяці він зменшився на 20%.

    При цьому, імунна відповідь у тих, хто переніс коронавірусну хворобу, була очікувано вищою за тих, хто не хворів на Covid-19, або перехворів безсимптомно.

    Також було встановлено, що, у порівнянні із попередньою інфекцією, імунна реакція вакцинованих на нові штами коронавірусу виявилася нижчою.

    Нагадаємо, 29 серпня, в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

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    Теги: імунітет вакцинація коронавірус
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    Коли ревакцинуватись від Covid-19? Вчені дослідили, скільки зберігається імунітет