ДТП на Київщині: горе-водій вдарив іномарку та наїхав на її власника (фото відео)
За версією очевидців, неадекватний водій Audi, перебував за кермом в трусах, футболці та босоніж
Під Києвом водій іномарки при виїзді зачепив інше авто, а його власника «прокатав» на капоті. Про це повідомляє телеграм-канал «Київ Оперативний».
Дорожньо-транспортна пригода сталася на парковці біля супермаркету в Білогородці, в понеділок, 30 Серпня.
За версією очевидців, неадекватний водій Audi, який перебував за кермом в трусах, футболці та босоніж, виїжджаючи зі стоянки, вдарив Nissan. Коли водій пошкодженої машини почав пред'являти претензії, порушник направив своє авто на нього і прокотив людину на капоті.
Згідно з повідомленням, неадекватний водій не орієнтувався в ситуації. Навіть тоді, коли у нього забрали ключ запалювання, він наполегливо продовжував «газувати». До місця ДТП була викликана поліція.
Нагадаємо, на Окружній дорозі у Києві сталась ДТП з бензовозом. Транспортний засіб врізався у відбійник на обочині дороги.
До слова, у Києві на переході автомобіль зніс пішохода.