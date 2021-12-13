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    Дві «червоні» області з 15 грудня перейдуть у «жовту» зону карантину

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    Хмельницька та Вінницька області залишають &laquo;червону&raquo; зону - Дві «червоні» області з 15 грудня перейдуть у «жовту» зону карантину
    Хмельницька та Вінницька області залишають «червону» зону
    фото: day

    У регіонах, які перейшли до «жовтої» зони карантину, будуть діяти нові правила

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 грудня «жовтий» рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей. Про це повідомив у Тelegram міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

    За його словами, сьогодні відбулося чергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    За результатами комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 грудня 2021 року «жовтий» рівень епідемічної небезпеки замість червоного на території Вінницької та Хмельницької областей.

    Тож, у регіонах, які перейшли до «жовтої» зони карантину, будуть діяти нові правила. Вони стосуватимуться переважно невакцинованих громадян.

    У «жовтій» зоні карантину забороняється:

    • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників;
    • проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;
    • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
    • робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;
    • робота спортзалів, басейнів;
    • діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
    • міжобласні та міжнародні перевезення.

    Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають «жовтий» або «зелений» сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від Covid-19.

    графіка: МОЗ
    графіка: МОЗ

    Як відомо, із 6 грудня почали діяти нові правила карантину, які торкнулись у першу чергу невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади в «жовтій» зоні зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти Covid-19 та має відповідний документ – «жовтий» сovid-сертифікат чи довідку 063/о.

    Наразі у «червоній» зоні перебувають 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

    Сьогодні глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про покращення ковід-ситуації в Україні.

    Ляшко також повідомив, що МОЗ готує наказ про третю дозу covid-вакцини.

    За даними міністерства, в Україні за добу одужань від Covid-19 вдвічі більше, ніж заражень.

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    Теги: Хмельниччина наказ Україна Вінниччина карантин коронавірус Олег Немчінов
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    Дві «червоні» області з 15 грудня перейдуть у «жовту» зону карантину