Головний рабин Києва закликає вакцинуватися (відео)

Жодна вакцина не суперечить іудейським законам

Головний рабин Києва Йонатан Маркович просить своїх вірян вакцинуватися від Covid-19.

Як повідомляє Суспільне, чоловік одним з перших вакцинувався проти коронавірусу в Україні. Перед цим він прокунсультувався із профільними лікарями в Ізраїлі.

«Запитав у професора, який займається вакцинами і відповідає за відділ із хворими на Covid-19. Запитав його, що він думає. Він сказав, що обов’язково треба робити вакцину», – розповів рабин.

Він додав, що не знає прихожан, які досі не зробили щеплення.

Ребе каже, що жодна вакцина не суперечить іудейським законам, бо головне – врятувати життя людини.

Нагадаємо, раніше ВООЗ повідомила, який штам небезпечніший – «Омікрон» чи «Дельта».

Також інфекціоністка Голубовська розповіла, що «Омікрон» уже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний.

Ще медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.

Раніше вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».

Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.