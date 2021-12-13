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    Головний рабин Києва закликає вакцинуватися (відео)

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    Головне – зберегти життя людям
    фото: glavcom.ua

    Жодна вакцина не суперечить іудейським законам

    Головний рабин Києва Йонатан Маркович просить своїх вірян вакцинуватися від Covid-19.

    Як повідомляє Суспільне, чоловік одним з перших вакцинувався проти коронавірусу в Україні. Перед цим він прокунсультувався із профільними лікарями в Ізраїлі.

    «Запитав у професора, який займається вакцинами і відповідає за відділ із хворими на Covid-19. Запитав його, що він думає. Він сказав, що обов’язково треба робити вакцину», – розповів рабин.

    Він додав, що не знає прихожан, які досі не зробили щеплення.

    Ребе каже, що жодна вакцина не суперечить іудейським законам, бо головне – врятувати життя людини.

    Нагадаємо, раніше ВООЗ повідомила, який штам небезпечніший – «Омікрон» чи «Дельта».

    Також інфекціоністка Голубовська розповіла, що «Омікрон» уже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний.

    Ще медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.

    Раніше вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».

    Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

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    Теги: щеплення вакцинація ВООЗ коронавірус
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    Головний рабин Києва закликає вакцинуватися (відео)