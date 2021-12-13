Головний рабин Києва закликає вакцинуватися (відео)
Жодна вакцина не суперечить іудейським законам
Головний рабин Києва Йонатан Маркович просить своїх вірян вакцинуватися від Covid-19.
Як повідомляє Суспільне, чоловік одним з перших вакцинувався проти коронавірусу в Україні. Перед цим він прокунсультувався із профільними лікарями в Ізраїлі.
«Запитав у професора, який займається вакцинами і відповідає за відділ із хворими на Covid-19. Запитав його, що він думає. Він сказав, що обов’язково треба робити вакцину», – розповів рабин.
Він додав, що не знає прихожан, які досі не зробили щеплення.
Ребе каже, що жодна вакцина не суперечить іудейським законам, бо головне – врятувати життя людини.
Нагадаємо, раніше ВООЗ повідомила, який штам небезпечніший – «Омікрон» чи «Дельта».
Також інфекціоністка Голубовська розповіла, що «Омікрон» уже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний.
Ще медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.
Раніше вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».
Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.