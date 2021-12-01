За добу в Києві від коронавірусу одужало більше людей, ніж захворіло

У Києві вже вакцинувалися понад 3 млн осіб

Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 29 осіб

За минулу добу, 30 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1592 осіб. Це на 54 випадки менше, ніж за попередній день (за добу 29 листопада було зафіксовано 1646 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 300 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 256 тис. осіб (за добу 30 листопада – 1669)

померли понад 7,5 тис. людей (за добу – 29)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 174 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 704 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 150 тис. осіб (за добу 30 листопада – 802)

померли 4,1 тис. осіб (за добу – 32).

30 листопада в Україні медики зафіксували майже 12 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,4 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

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