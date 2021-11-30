Тисяча за вакцинацію: уряд встановив термін для використання грошей

Програма «єПідтримка» стартує 19 грудня та триватиме упродовж 2022 року

Скористатися тисячею гривень за вакцинацію від Covid-19 можна буде тільки впродовж чотирьох місяців після дня надходження коштів і тільки в тому випадку, якщо ти повнолітній. Про це заявила заступниця міністра економіки Ірина Новікова у коментарі «Укрінформу»

За її словами, програма «єПідтримка» стартує 19 грудня та триватиме упродовж 2022 року. Скористатися нарахованою сумою можна буде протягом чотирьох місяців після дня надходження коштів. Фінансові операції здійснюватимуться банками-партнерами, які мають надійні системи захисту платежів.

Також Новікова пояснила, що програма діє тільки для повнолітніх українців. Вони зможуть отримати безкоштовно послугу, але лише від того бізнесу, який постраждав від пандемії.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок «Дія». На другому етапі (за часом – третій квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз ще працюють.

«Через застосунок «Дія» громадянин, що бажає взяти участь у програмі, проходитиме перевірку на відповідність встановленим критеріям програми. Важливо – якщо ви вакциновані, краще вже згенерувати сертифікати про вакцинацію, не чекати старту програми. Учаснику програми буде відкриватись віртуальний рахунок. Віртуальні рахунки – безкоштовні, комісій за обслуговування не буде», – сказала заступниця міністра економіки.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

15 листопада президент України Володимир Зеленський розповів у відеозверненні «декілька хороших новин». Зокрема, він пообіцяв 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини,

Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив, у якому виді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.

Нагадаємо, соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського.