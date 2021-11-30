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    Думки вголос

    В смітник піде ще кілька сотень тисяч доз вакцини

    Вакцинація рятує життя, але українці неохоче цим користуються - В смітник піде ще кілька сотень тисяч доз вакцини
    Вакцинація рятує життя, але українці неохоче цим користуються
    фото з відкритих джерел

    Загальна кількість утилізацій перевищить один мільйон доз

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    На сегодняшнее утро, 30 ноября в стране осталось 510 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Сегодня последний день разрешенного использования вакцины (есть еще маленькая партия с более длинным сроком годности в кол-ве 11 тыс).

    Таким образом, завтра мы опять героически будем утилизировать еще 470 тыс доз, после того как 1 ноября пошли на слив 640 тыс доз. Общее кол-во подлежащих утилизации составит 1,1 млн доз. Ужасные цифры. Как всегда возможности были, но вышло, так как вышло, потому что-то котики, и потому что лапки.

    А еще по вчерашним данным пошло общее падение темпов суточной вакцинации. В рабочие дни делали в среднем 270-310 тыс уколов, а вчера всего 226 тыс. И далее спад будет усиливаться, если не будут приняты новые меры для повышения уровня вакцинации.

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    В смітник піде ще кілька сотень тисяч доз вакцини
    В смітник піде ще кілька сотень тисяч доз вакцини
    фото: facebook.com/evgeny.istrebin

    Если все оставить как есть, то через неделю темп вакцинации вообще свалиться к 100-150 тыс. Сейчас высокий темп держится за счет граждан которые получают вторые дозы. Через неделю их число упадет. А по первым дозам уже давно упали на уровень лета-начала осени (смотрите второй график)

    Средний темп первой вакцинации уже упал до 70 тыс в день. Соответсвенно и вторые уколы большее кол-во людей не будет делать. Вот и получится что через неделю средний темп будет 130-140 тыс.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: статистика вакцинація ліки коронавірус
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    В смітник піде ще кілька сотень тисяч доз вакцини