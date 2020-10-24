За минулу добу на коронавірус захворіли 560 киян, – Кличко



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За минулу добу в столиці померли 18 людей

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

За минулу добу на коронавірус захворіли 560 киян. 18 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили в 560 людей. 18 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 674 киян. На сьогодні в столиці вже 33 695 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – зазначив Кличко.

Захворіли: 315 жінок віком від 18 до 87 років і 198 чоловіків віком від 18 до 84 років. А також 21 дівчинка від двох до 16 років та 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 23 медики.

До лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 197 людей. Усього коронавірус подолали 11 686 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 101, в Солом’янському – 71 та в Оболонському районі – 64 випадки, – зауважив мер Києва. – Ситуація з розповсюдженням вірусу – тривожна. Не будьте легковажними, не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 337410

Хворіють 191366

Одужали 139755

Померли 6289

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 23 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7014 людей. Також відомо, що вчора, 24 жовтня 2177 пацієнтів одужали, а 125 – померло від ускладнень.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 337410 людей, одужали 139755 осіб, летальних випадків – 6289 осіб.

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