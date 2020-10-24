Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 7014 людей



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Минулої доби померли 125 осіб

За минулу добу одужали 2177 осіб

В Україні за минулу добу, 23 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7014 людей. Також відомо, що вчора, 24 жовтня 2177 пацієнтів одужали, а 125 – померло від ускладнень.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 337410 людей, одужали 139755 осіб, летальних випадків – 6289 осіб.

Також нагадаємо, що ВООЗ зафіксувала антирекорд за випадками Covid-19 у світі.

До слова, головний санлікар Віктор Ляшко похвалився, як Україна перевершила Італію, Францію та Британію у боротьбі з коронавірусом.

Також Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Крім того, Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

Водночас військовий епідеміолог Сергій Кравченко розкритикував розробку української вакцини. Він зазначив, що в Офісі президента кажуть про її створення «в гонитві за політичним піаром».

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