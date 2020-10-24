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    Здоров'я

    Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 7014 людей

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    <p>Минулої доби померли 125 осіб</p> - Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 7014 людей

    Минулої доби померли 125 осіб

    За минулу добу одужали 2177 осіб

    В Україні за минулу добу, 23 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7014 людей. Також відомо, що вчора, 24 жовтня 2177 пацієнтів одужали, а 125 – померло від ускладнень.

    Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 337410 людей, одужали 139755 осіб, летальних випадків – 6289 осіб.

    Також нагадаємо, що ВООЗ зафіксувала антирекорд за випадками Covid-19 у світі.

    До слова, головний санлікар Віктор Ляшко похвалився, як Україна перевершила Італію, Францію та Британію у боротьбі з коронавірусом

    Також Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

    Крім того, Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

    Водночас військовий епідеміолог Сергій Кравченко розкритикував розробку української вакцини. Він зазначив, що в Офісі президента кажуть про її створення «в гонитві за політичним піаром».

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    Україна коронавірус Віктор Ляшко
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