За прибиранням снігу в Києві можна стежити онлайн (карта)

На карті можна побачити, де працює комунальна техніка та що вона робить

Спецтехніка вже розчищає вулиці столиці від снігу

Стежити за роботою снігоприбиральної техніки у Києві тепер можна онлайн. Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

«Поки ваші соцмережі поповнюють кадри з першим снігом, спецтехніка вже розчищає вулиці столиці», – йдеться у повідомленні.

За переміщенням спецтехніки можна стежити на онлайн-карті.

«Завдяки встановленим GPS-трекерам на техніці та автоматизованій системі вся важлива інформація про маршрут, місцезнаходження, вид робіт, швидкість руху доступна в одному місці», – додали у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні ввечері у столиці йтиме сніг. Снігопад може ускладнити ситуацію на дорогах міста.

На дороги столиці вийшла спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор».

«Київавтодор» запевняє, що його підприємства повністю готові до зимового утримання доріг. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Окрім того, наявна необхідна кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів.

Дорожники комунальної корпорації «Київавтодор» ще до початку опадів почали обробляти мости, підйоми та спуски, а також вулиці з бруківки протиожеледними засобами.

Читайте також: