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    За прибиранням снігу в Києві можна стежити онлайн (карта)

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    На карті можна побачити, де працює комунальна техніка та що вона робить&nbsp; - За прибиранням снігу в Києві можна стежити онлайн (карта)
    На карті можна побачити, де працює комунальна техніка та що вона робить 
    скріншот із clean.kyivcity.gov.ua

    Спецтехніка вже розчищає вулиці столиці від снігу

    Стежити за роботою снігоприбиральної техніки у Києві тепер можна онлайн. Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

    «Поки ваші соцмережі поповнюють кадри з першим снігом, спецтехніка вже розчищає вулиці столиці», – йдеться у повідомленні.

    За переміщенням спецтехніки можна стежити на онлайн-карті.

    «Завдяки встановленим GPS-трекерам на техніці та автоматизованій системі вся важлива інформація про маршрут, місцезнаходження, вид робіт, швидкість руху доступна в одному місці», – додали у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

    Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні ввечері у столиці йтиме сніг. Снігопад може ускладнити ситуацію на дорогах міста.

    На дороги столиці вийшла спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор».

    «Київавтодор» запевняє, що його підприємства повністю готові до зимового утримання доріг. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Окрім того, наявна необхідна кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів.

    Дорожники комунальної корпорації «Київавтодор» ще до початку опадів почали обробляти мости, підйоми та спуски, а також вулиці з бруківки протиожеледними засобами.

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    Теги: Київ дороги атмосферне явище Київавтодор КМДА снігопад
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    За прибиранням снігу в Києві можна стежити онлайн (карта)