Київ в очікуванні снігопаду: до виїзду готові майже 600 одиниць спецтехніки

Дорожня техніка готова ще до початку опадів виїхати на вихідні позиції у місті

Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» повністю готові до зимового утримання доріг. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Окрім того, наявна необхідна кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Дорожня техніка готова завчасно, ще до початку опадів, виїхати на вихідні позиції у місті, щоб оперативно розпочати оброблення вулиць протиожеледними засобами, у тому числі рідкими хлоридами. Це допомагає уникнути накатів та ожеледиці на проїжджій частині.

Також відпрацьований порядок завчасного виїзду снігоприбиральної техніки на вихідні позиції – найбільш завантажені міським транспортом вулиці з ускладненим рухом.

Нагадаємо, що для оперативного реагування на дорожню ситуацію на базі «Київавтодору» працює диспетчерський центр моніторингу роботи комунального транспорту. Завдяки встановленим GPS-трекерам на комунальній техніці та автоматизованій системі вся важлива інформація про маршрут, місцезнаходження, вид робіт, швидкість руху доступна в одному місці. Де саме працює спецтехніка, можна спостерігати онлайн за посиланням.

Окрім того, у різних частинах міста встановлені 5 метеорологічних станцій, що дозволяють відслідковувати зміни погодних умов у реальному часі та оперативно на них реагувати.

У «Київавтодорі» нагадують водіям, що у період погіршення погодних умов необхідно бути обачними на дорогах. А тих, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, переконливо просять це зробити, аби не піддавати небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху.

Також не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають прибиранню вулиць від снігу, будуть евакуйовані.

Як повідомлялося, до Києва йде похолодання. 23 листопада у столиці можливі дощ і мокрий сніг.

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