Налетіли білі мухи: в Києві пішов перший сніг (фото, відео)

Невеликий снігопад уже спровокував затори на дорогах Києва

У вівторок, 23 листопада, близько 17 години в Києві пішов перший сніг цьогорічного осінньо-зимового періоду.

Засніжило вже майже в усіх районах столиці, повідомляє «Главком».

Разом зі снігопадом на вулицях Києва спостерігаються затори.

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Найбільше першому снігу радіють діти, повідомляє кореспондент «Главкома». «Мама, Новий рік!» – сказала дівчинка до матері на вулиці міста. А хлопчик здивовано повідомив своїй мамі: «Осінь, і йде сніг. Такого ще не було».

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні ввечері у столиці йтиме сніг. Снігопад може ускладнити ситуацію на дорогах міста.

На дороги столиці вийшла спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор».

«Київавтодор» запевняє, що його підприємства повністю готові до зимового утримання доріг. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Окрім того, наявна необхідна кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів.

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