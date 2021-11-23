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    Налетіли білі мухи: в Києві пішов перший сніг (фото, відео)

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    У Києві засніжило - Налетіли білі мухи: в Києві пішов перший сніг (фото, відео)
    У Києві засніжило
    фото: glavcom.ua

    Невеликий снігопад уже спровокував затори на дорогах Києва

    У вівторок, 23 листопада, близько 17 години в Києві пішов перший сніг цьогорічного осінньо-зимового періоду.

    Засніжило вже майже в усіх районах столиці, повідомляє «Главком».

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    Налетіли білі мухи: в Києві пішов перший сніг (фото, відео)
    Налетіли білі мухи: в Києві пішов перший сніг (фото, відео)
    Налетіли білі мухи: в Києві пішов перший сніг (фото, відео)
    Налетіли білі мухи: в Києві пішов перший сніг (фото, відео)
    Налетіли білі мухи: в Києві пішов перший сніг (фото, відео)
    фото: glavcom.ua

    Разом зі снігопадом на вулицях Києва спостерігаються затори.

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    Публикация от Слава Груздев (@_slavakia_)

    Найбільше першому снігу радіють діти, повідомляє кореспондент «Главкома». «Мама, Новий рік!» – сказала дівчинка до матері на вулиці міста. А хлопчик здивовано повідомив своїй мамі: «Осінь, і йде сніг. Такого ще не було».

    Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні ввечері у столиці йтиме сніг. Снігопад може ускладнити ситуацію на дорогах міста.

    На дороги столиці вийшла спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор».

    «Київавтодор» запевняє, що його підприємства повністю готові до зимового утримання доріг. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Окрім того, наявна необхідна кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів.

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    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад
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    Налетіли білі мухи: в Києві пішов перший сніг (фото, відео)