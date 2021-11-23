Налетіли білі мухи: в Києві пішов перший сніг (фото, відео)
Невеликий снігопад уже спровокував затори на дорогах Києва
У вівторок, 23 листопада, близько 17 години в Києві пішов перший сніг цьогорічного осінньо-зимового періоду.
Засніжило вже майже в усіх районах столиці, повідомляє «Главком».
Разом зі снігопадом на вулицях Києва спостерігаються затори.
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Найбільше першому снігу радіють діти, повідомляє кореспондент «Главкома». «Мама, Новий рік!» – сказала дівчинка до матері на вулиці міста. А хлопчик здивовано повідомив своїй мамі: «Осінь, і йде сніг. Такого ще не було».
Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні ввечері у столиці йтиме сніг. Снігопад може ускладнити ситуацію на дорогах міста.
На дороги столиці вийшла спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор».
«Київавтодор» запевняє, що його підприємства повністю готові до зимового утримання доріг. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Окрім того, наявна необхідна кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів.