Перший сніг у Києві: на дорогах працюють майже 200 одиниць спецтехніки (фото)

Техніка обробляє дороги протиожеледними засобами

У Києві пішов перший сніг. Дорожники комунальної корпорації «Київавтодор» ще до початку опадів почали обробляти мости, підйоми та спуски, а також вулиці з бруківки протиожеледними засобами.

Нині спеціальна техніка розташована на вихідних позиціях у місті, а також наносить рідкі хлориди, сіль і піщаносоляну суміш. До роботи наразі залучені 173 одиниці техніки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Київавтодор» нагадує водіям, що у період погіршення погодних умов необхідно бути обачними на дорогах. А тих, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, переконливо просять це зробити, аби не піддавати небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху.

Також не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають прибиранню вулиць від снігу, евакуюють.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні ввечері у столиці йтиме сніг. Снігопад може ускладнити ситуацію на дорогах міста.

На дороги столиці вийшла спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор».

«Київавтодор» запевняє, що його підприємства повністю готові до зимового утримання доріг. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Окрім того, наявна необхідна кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів.

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