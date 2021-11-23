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    В очікуванні снігопаду на вулицях Києва вже чергує спецтехніка (фото)

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    Спецтехніка стоїть на вихідних позиціях - В очікуванні снігопаду на вулицях Києва вже чергує спецтехніка (фото)
    Спецтехніка стоїть на вихідних позиціях
    фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    До очищення столичних доріг від снігу та ожеледиці готові майже 600 одиниць техніки

    У вівторок, 23 листопада, на дороги столиці вийшла спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Дорожня техніка чергує, щоб оперативно розпочати оброблення вулиць протиожеледними засобами, у тому числі рідкими хлоридами.

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    В очікуванні снігопаду на вулицях Києва вже чергує спецтехніка (фото)
    В очікуванні снігопаду на вулицях Києва вже чергує спецтехніка (фото)
    В очікуванні снігопаду на вулицях Києва вже чергує спецтехніка (фото)
    В очікуванні снігопаду на вулицях Києва вже чергує спецтехніка (фото)
    фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    Нагадаємо, синоптики попереджають, що сьогодні ввечері у столиці йтиме сніг. Снігопад може ускладнити ситуацію на дорогах міста.

    «Київавтодор» запевняє, що його підприємства повністю готові до зимового утримання доріг. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Окрім того, наявна необхідна кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів.

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    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад
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    В очікуванні снігопаду на вулицях Києва вже чергує спецтехніка (фото)