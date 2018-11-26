Через снігопад та ожеледицю на дорогах Київщини обмежено рух вантажівок



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Обмеження руху великогабаритного транспорту введено до особливого розпорядження

Сьогодні на території Київської області мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця

У понеділок, 26 листопада, з 5-ї години ранку у зв'язку із погіршенням погодних умов на деяких ділянках доріг Київської області обмежено рух вантажного, великогабаритного, великовантажного транспорту до особливого розпорядження. Це пов’язано з рішенням Київського обласного міжвідомчого оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій під час погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію при плануванні своїх подорожей.

26 листопада на території Київської області та у Києва хмарно, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура вночі та вдень від -3 морозу до +2 тепла. Дорожні підприємства працюють в посиленому режимі.

Нагадаємо також, що в’їзд у Київ великогабаритного транспорту закритозранку 26 листопада через погіршення погодних умов.

Вранці на дорогах Києва працює 352 одиниць спецтехніки «Київавтодору».