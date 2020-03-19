За тиждень киянам зроблено понад 200 експрес-тестів на коронавірус
На сьогодні в Києві два підтверджені випадки коронавірусу
За минулий тиждень у столичних медзакладах експрес-тести на коронавірус зробили 230 киянам. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив сьогодні під час онлайн-брифінгу.
«Усього за минулий тиждень зроблено 230 експрес-тестів киянам. Тести роблять виключно за рекомендацією лікаря і в мед закладах», - сказав Кличко.
Він додав, що кількість громадян, що захворіли, в Україні зросло. Вірус розповсюджується. Тому міська влада вживає усіх можливих заходів, щоб зупинити поширення інфекції.
«У столиці за минулу добу не зареєстровано нових випадків захворювання на коронавірус. На сьогодні в Києві два підтверджені випадки. Пацієнти лікуються, їхній стан стабільний», - зазначив мер.
Нагадаємо, Кличко повідомив, що сьогодні до Києва надійшло 62 тис. медичних захисних масок.
18 березня мер Києва повідомив, що наступного тижня Київ розраховує отримати першу партію медичних масок - понад 100 тисяч штук.
Київський завод «Буревісник», що входить до складу «Укроборонпрому», має намір відновити виробництво апаратів штучної вентиляції легенів.