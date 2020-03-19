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    За тиждень киянам зроблено понад 200 експрес-тестів на коронавірус

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    За тиждень киянам зроблено понад 200 експрес-тестів на коронавірус

    На сьогодні в Києві два підтверджені випадки коронавірусу

    За минулий тиждень у столичних медзакладах експрес-тести на коронавірус зробили 230 киянам. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив сьогодні під час онлайн-брифінгу.

    «Усього за минулий тиждень зроблено 230 експрес-тестів киянам. Тести роблять виключно за рекомендацією лікаря і в мед закладах», - сказав Кличко. 

    Він додав, що кількість громадян, що захворіли, в Україні зросло. Вірус розповсюджується. Тому міська влада вживає усіх можливих заходів, щоб зупинити поширення інфекції. 

    «У столиці за минулу добу не зареєстровано нових випадків захворювання на коронавірус. На сьогодні в Києві два підтверджені випадки. Пацієнти лікуються, їхній стан стабільний», - зазначив мер.

    Нагадаємо, Кличко повідомив, що сьогодні до Києва надійшло 62 тис. медичних захисних масок

    18 березня мер Києва повідомив, що наступного тижня Київ розраховує отримати першу партію медичних масок - понад 100 тисяч штук.

    19 березня Кличко передав 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги для потреб служби екстреної медицини столиці, а також дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу.

    Київський завод «Буревісник», що входить до складу «Укроборонпрому», має намір відновити виробництво апаратів штучної вентиляції легенів.

    Віталій Кличко Київ лікарня хвороби кияни коронавірус
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