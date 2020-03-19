За тиждень киянам зроблено понад 200 експрес-тестів на коронавірус



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На сьогодні в Києві два підтверджені випадки коронавірусу

За минулий тиждень у столичних медзакладах експрес-тести на коронавірус зробили 230 киянам. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив сьогодні під час онлайн-брифінгу.

«Усього за минулий тиждень зроблено 230 експрес-тестів киянам. Тести роблять виключно за рекомендацією лікаря і в мед закладах», - сказав Кличко.

Він додав, що кількість громадян, що захворіли, в Україні зросло. Вірус розповсюджується. Тому міська влада вживає усіх можливих заходів, щоб зупинити поширення інфекції.

«У столиці за минулу добу не зареєстровано нових випадків захворювання на коронавірус. На сьогодні в Києві два підтверджені випадки. Пацієнти лікуються, їхній стан стабільний», - зазначив мер.

Нагадаємо, Кличко повідомив, що сьогодні до Києва надійшло 62 тис. медичних захисних масок.

18 березня мер Києва повідомив, що наступного тижня Київ розраховує отримати першу партію медичних масок - понад 100 тисяч штук.

Київський завод «Буревісник», що входить до складу «Укроборонпрому», має намір відновити виробництво апаратів штучної вентиляції легенів.