Кличко дав брифінг щодо ситуації в Києві в умовах карантину (відео)



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Мер Києва вчергове закликав мешканців міста залишатися вдома

Мер Києва Віталія Кличка провів онлайн брифінг щодо ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid 19).

Він відповів на запитання, які наразі найбільше турбують киян.

Зокрема, Кличко розповів про отримання Києвом експрес-лабораторій для діагностики коронавірусу, про роботу столичного транспорту в умовах карантину, про закупівлю медичних захисних масок та ін.

Нагадаємо, 19 березня Кличко передав 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги для потреб служби екстреної медицини столиці, а також дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу.