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    Кличко дав брифінг щодо ситуації в Києві в умовах карантину (відео)

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    Кличко дав брифінг щодо ситуації в Києві в умовах карантину (відео)

    Мер Києва вчергове закликав мешканців міста залишатися вдома

    Мер Києва Віталія Кличка провів онлайн брифінг щодо ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid 19).

    Він відповів на запитання, які наразі найбільше турбують киян.

    Зокрема, Кличко розповів про отримання Києвом експрес-лабораторій для діагностики коронавірусу, про роботу столичного транспорту в умовах карантину, про закупівлю медичних захисних масок та ін.

    Нагадаємо, 19 березня Кличко передав 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги для потреб служби екстреної медицини столиці, а також дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу.

    Віталій Кличко Київ карантин коронавірус
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