Стало відомо, скільки у Києві апаратів штучної вентиляції легенів



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Більшість апаратів штучної вентиляції легенів знаходяться в інфекційних відділеннях лікарень Києва

Київ додатков замовив апарати штучної вентиляції легенів

У столичних лікарнях є 200 апаратів штучної вентиляції легенів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу щодо ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19).

«З них 133 – в інфекційних відділеннях, базових лікарнях. Ми замовили ще додатково апарати штучної вентиляції легенів. Розраховуємо, що частину апаратів, декілька десятків, ми отримаємо вже наступного тижня», - сказав мер.

Нагадаємо, Кличко повідомив, що сьогодні до Києва надійшло 62 тис. медичних захисних масок.

18 березня мер Києва повідомив, що наступного тижня Київ розраховує отримати першу партію медичних масок - понад 100 тисяч штук.

19 березня Кличко передав 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги для потреб служби екстреної медицини столиці, а також дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу.

Київський завод «Буревісник», що входить до складу «Укроборонпрому», має намір відновити виробництво апаратів штучної вентиляції легенів.