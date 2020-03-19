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    Стало відомо, скільки у Києві апаратів штучної вентиляції легенів

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    Більшість апаратів штучної вентиляції легенів знаходяться в інфекційних відділеннях лікарень Києва - Стало відомо, скільки у Києві апаратів штучної вентиляції легенів
    Більшість апаратів штучної вентиляції легенів знаходяться в інфекційних відділеннях лікарень Києва

    Київ додатков замовив апарати штучної вентиляції легенів

    У столичних лікарнях є 200 апаратів штучної вентиляції легенів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу щодо ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19).

    «З них 133 – в інфекційних відділеннях, базових лікарнях. Ми замовили ще додатково апарати штучної вентиляції легенів. Розраховуємо, що частину апаратів, декілька десятків, ми отримаємо вже наступного тижня», - сказав мер.

    Нагадаємо, Кличко повідомив, що сьогодні до Києва надійшло 62 тис. медичних захисних масок

    18 березня мер Києва повідомив, що наступного тижня Київ розраховує отримати першу партію медичних масок - понад 100 тисяч штук.

    19 березня Кличко передав 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги для потреб служби екстреної медицини столиці, а також дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу.

    Київський завод «Буревісник», що входить до складу «Укроборонпрому», має намір відновити виробництво апаратів штучної вентиляції легенів.

    Віталій Кличко здоров'я Київ лікарня хвороби коронавірус
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