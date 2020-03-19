Київський завод перепрофільовується на виробництво апаратів штучної вентиляції легенів



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Апарат штучної вентиляції легенів

Заводи «Укроборонпрому» будуть задіяні у боротьбі з пандемією коронавірусу

Київський завод «Буревісник», що входить до складу «Укроборонпрому», має намір відновити виробництво апаратів штучної вентиляції легенів.

Про це повідомляє Промисловий портал.

Керівник одеського благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова зазначила, що черга на передзамовлення апаратів штучної вентиляції (ШВЛ) на заводі «Буревісник» становить три тижні. «Буревісник» спеціалізувався на виробництві складних радіолокаційних систем для суднобудівної промисловості, а тепер завод перепрофільовано на виробництво високотехнологічної медичної апаратури – апаратів ШВЛ («Бриз»), стерилізаторів, медичного обладнання та спеціальних медичних меблів.

Крім того й інші заводи «Укроборонпрому» будуть задіяні у боротьбі з пандемією коронавірусу. Так, хмельницьке підприємство «Новатор» після оголошення карантину екстрено переорієнтувало виробництво і запустило пошиття медичних марлевих пов’язок для потреб самого підприємства та інших учасників «Укроборонпрому». Паралельно на підприємстві готуються до запуску виробництва перших вітчизняних клапанних респіраторів FFP3.

Раніше повідомляли, що екскерівник Одеської області Максим Степанов придбав апарат штучної вентиляції легенів для Одеської інфекційної лікарні.

Нагадаємо, станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження COVID-19, 8810 смертей та 84 113 осіб подолали хворобу.