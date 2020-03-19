У Київ надійшло 62 тис. медичних масок



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Наступного тижня Київ отримає ще 100 тис. медичних масок

Сьогодні, 19 березня, у Київ надійшло 62 тис. медичних захисних масок. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу щодо ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid 19).

За його словами, наступного тижня Київ отримає ще 100 тис. медичних масок. Їх місто замовило на українських підприємствах і за кордоном.

Кличко зазначив, що влада наразі поширює маски у лікарнях медикам, на комунальних підприємствах та тих підприємствах, від роботи яких залежить життєдіяльність міста.

Дивіться запис брифінгу Кличка.

Нагадаємо, 18 березня мер Києва повідомив, що наступного тижня Київ розраховує отримати першу партію медичних масок - понад 100 тисяч штук.

Кличко зауважив, що ажіотаж із засобами індивідуального медичного захисту сьогодні не лише в Україні, а й в усьому світі.

19 березня Кличко передав 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги для потреб служби екстреної медицини столиці, а також дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу.

Мер столиці закликав киян залишатися вдома.

Також повідомлялося, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.

До слова, у Чехії заборонили виходити з дому без масок



