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    СБУ викрила на хабарі у 80 тис. грн посадовця Житомирської міської ради (фото)

    • Розсилка
    СБУ викрила на хабарі у 80 тис. грн посадовця Житомирської міської ради (фото)
    Фото: Прес-група УСБ України в Житомирській області / facebook.com

    Правоохоронці затримали чиновника у робочому кабінеті одразу після передачі йому решти суми хабара – $1,8 тис

    Співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили посадовця Житомирської міської ради, який налагодив схему отримання неправомірної вигоди від місцевих суб’єктів господарювання. Про це повідомила прес-група УСБ України в Житомирській області.

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    Оперативники спецслужби встановили, що заступник начальника одного із департаментів Житомирської мерії за посередництва свого знайомого – колишнього помічника нотаріуса – вимагає гроші від представників комерційних структур міст за реєстрацію прав власності на об’єкти нерухомого майна і видачу відповідних витягів із держреєстру, що підтверджують реєстрацію права власності.

    Сума неправомірної вигоди залежала від кількості і складності реєстраційних дій із майном.

    Співробітники СБУ задокументували отримання спільниками від місцевого приватного підприємця двох «траншів» хабара по $500.

    Правоохоронці затримали чиновника у робочому кабінеті одразу після передачі йому решти суми хабара – $1,8 тис.

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    СБУ викрила на хабарі у 80 тис. грн посадовця Житомирської міської ради (фото)
    СБУ викрила на хабарі у 80 тис. грн посадовця Житомирської міської ради (фото)
    СБУ викрила на хабарі у 80 тис. грн посадовця Житомирської міської ради (фото)
    СБУ викрила на хабарі у 80 тис. грн посадовця Житомирської міської ради (фото)
    Фото: Прес-група УСБ України в Житомирській області / facebook.com

    Згодом було затримано його спільника.

    У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи.

    Нагадаємо, СБУ викрила на хабарі чиновницю однієї з міських рад Донеччини.

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