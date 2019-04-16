СБУ затримала на хабарі посадовця «Київобленерго» (фото)



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Правоохоронці затримали хабарника в одному з міст Київської області Фото: СБУ

СБУ задокументували факт вимагання посадовцем та його спільником 87 тисяч гривень від приватного підприємця

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника одного з регіональних підрозділів ПАТ «Київобленерго». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець спільно з керівником приватної компанії, що займається електромонтажними роботами, вимагали гроші від громадян, зокрема підприємців. За різні суми неправомірної вигоди зловмисники обіцяли представникам комерційних структур прискорити процес підписання договорів на постачання електроенергії.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання посадовцем та його спільником 87 тисяч гривень від приватного підприємця.

Правоохоронці затримали обох фігурантів справи в одному з міст Київської області після отримання всієї суми хабара та передачі підписаного договору.

У межах відкритого кримінального провадження затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з прокуратурою.

Як повідомлялося, на Київщині під час отримання 5 тисяч доларів США хабара поліція затримала депутата Київської обласної ради.