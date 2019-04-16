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    СБУ затримала на хабарі посадовця «Київобленерго» (фото)

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    <span class="textexposedshow"><span lang="UK">Правоохоронці затримали хабарника в одному з міст Київської області&nbsp;</span></span> - СБУ затримала на хабарі посадовця «Київобленерго» (фото)
    Правоохоронці затримали хабарника в одному з міст Київської області 
    Фото: СБУ

    СБУ задокументували факт вимагання посадовцем та його спільником 87 тисяч гривень від приватного підприємця

    Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника одного з регіональних підрозділів ПАТ «Київобленерго». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець спільно з керівником приватної компанії, що займається електромонтажними роботами, вимагали гроші від громадян, зокрема підприємців. За різні суми неправомірної вигоди зловмисники обіцяли представникам комерційних структур прискорити процес підписання договорів на постачання електроенергії. 

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    Співробітники СБУ задокументували факт вимагання посадовцем та його спільником 87 тисяч гривень від приватного підприємця. 

    Правоохоронці затримали обох фігурантів справи в одному з міст Київської області після отримання всієї суми хабара та передачі підписаного договору. 

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    СБУ затримала на хабарі посадовця «Київобленерго» (фото)
    СБУ затримала на хабарі посадовця «Київобленерго» (фото)

    У межах відкритого кримінального провадження затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

    Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з прокуратурою.

    Як повідомлялося, на Київщині під час отримання 5 тисяч доларів США хабара поліція затримала депутата Київської обласної ради.

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