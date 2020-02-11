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    Заарештовано наркоторговця, у якого поліція вилучила 12 кг канабісу

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    У киянина виявлено&nbsp;сім поліетиленових пакетів із майже 12 кг канабісу - Заарештовано наркоторговця, у якого поліція вилучила 12 кг канабісу
    У киянина виявлено сім поліетиленових пакетів із майже 12 кг канабісу

    Правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних речовин та їх збуту

    Суд взяв під варту чоловіка, у якого під час обшуків столичні правоохоронці вилучили майже 12 кг наркотичного засобу канабіс.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Так, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури слідчі Шевченківського управління поліції провели санкціонований обшук за місцем проживання 42-річного киянина. У ході слідчих дій правоохоронці виявили у помешканні фігуранта сім поліетиленових пакетів із майже 12 кг канабісу, який останній придбав та зберігав з метою подальшого збуту. Вартість вилучених наркотичних засобів складає майже 2 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

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    Заарештовано наркоторговця, у якого поліція вилучила 12 кг канабісу
    Заарештовано наркоторговця, у якого поліція вилучила 12 кг канабісу
    Заарештовано наркоторговця, у якого поліція вилучила 12 кг канабісу
    Заарештовано наркоторговця, у якого поліція вилучила 12 кг канабісу
    Заарештовано наркоторговця, у якого поліція вилучила 12 кг канабісу

    Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів).

    Досудове розслідування триває.

    Встановлюються канали надходження наркотичних речовин та їх збуту.

    Раніше поліція повідомила про виявлення у 42-річного чоловіка канабісу вартістю близько 2 млн грн.

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