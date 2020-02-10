Столична поліція виявила у чоловіка канабіс на 2 млн грн (фото, відео)



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Під час обшуку правоохоронці виявили сім 12-кілограмових поліетиленових пакетів із канабісом Фото: Нацполіція

Вилучені наркотичні речовини направлено на проведення експертизи

Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції затримали чоловіка за зберігання та збут наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, після отримання дозволу суду слідчі провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта у Київській області.

«У помешканні ми виявили сім 12-кілограмових поліетиленових пакетів із канабісом, які вилучили та направили на експертизу. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого складає майже 2 млн гривень», - розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

42-річного чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, Служба безпеки України ліквідувала на Київщині потужну нарколабораторію з виготовлення метадону та амфетаміну.