СБУ блокувала постачання наркотиків та психотропів до одеського слідчого ізолятора

Співробітники спецслужби провели операцію у пенітенціарній установі

Співробітники Служби безпеки України блокували постачання наркотичних та психотропних речовин до одеського слідчого ізолятора працівником установи.

Про це інформує пресслужба СБУ, повідомляє «Главком».

Оперативники спецслужби встановили, що співробітник пенітенціарної установи систематично проносив на режимну територію та передавав ув’язненим наркотики та психотропні речовини.

Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби занесення до ізолятора чергової «передачі» із 200 дозами метадону, 50 грамами канабісу та 20 пігулками-підсилювачами наркотичного ефекту дії опіоїдів. За «розцінками» слідчого ізолятора вартість товару перевищує 100 тисяч гривень. Подібні передачі працівник проносив у СІЗО кожного робочого дня.

Слідчими Нацполіції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Під час досудового слідства встановлюються інші особи, можливо причетні до передачі наркотиків у СІЗО.

Операція з викриття та затримання зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.