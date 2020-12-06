Середня зарплата українців перевищила 12 тис гривень

При цьому 20% мешканців країни отримують менше шести тисяч

Згідно з оприлюдненими статистичними даними, середній заробіток мешканців України вперше перевищив 12 тис. гривень і становить 12 174 грн. При цьому кожен п'ятий українець отримує офіційну зарплату не більше 6 тис, – повідомляє Сегодня з посиланням на дані державної служби статистики.



Середній розмір номінальної зарплати збільшився на 1,5% в порівнянні з вереснем. Реальна зарплата виросла на 0,5%. Тобто середній українець тепер вважається багатшими, ніж він був рік тому, більш ніж на 10%. Однак зарплати виросли не скрізь. У чотирьох областях – Закарпатській, Луганській, Львівській і Харківській вони зменшилися.



Темпи зростання зарплат в жовтні виявилися нижчими, ніж у вересні. Місяць тому заробітки стали більше у всіх областях, а максимальне зростання склав 12,5% на Закарпатті. У жовтні зарплати там були менше вересневих.



Найактивніше зарплати росли в Київській області – на 6,6% або 804 грн. Найменше зросли заробітки в Одеській області – на 0,3% або на 28 грн.



Традиційно найвищі зарплати в Києві - 17 494 грн (+ 1,4%, або 241 грн в порівнянні з вереснем), найнижчі – на Волині - 9861 грн (+ 1%, або 95 грн). Різниця в заробітках між ними збільшилася до 1,77 раза (місяць тому розрив був 1,75 раза).



Зарплати росли не у всіх галузях. Транспортники, фінансисти, управлінці і листоноші стали отримувати більше. А ось чиновники стали отримувати менше.



Крім того, в жовтні впали зарплати в ряді галузей, де в вересні було зростання. Найбільше постраждали вчителі – їхні заробітки стали менше на 6,2% (на 592 грн), або до 9559 грн. На 1,9% знизилися зарплати у будівельників, на 1,8% - в науковій і технічній діяльності. На 0,1% отримали менше аграрії і IT-шники.



Карантин тяжко вдарила по громадському харчуванню і готельного бізнесу. І хоча в жовтні зарплати там виросли, вони на 99% менше тих, що були рік тому. Це найнижчі заробітки в країні.



Крім громадського харчування, мало отримують вчителі і ріелтори.



Найвищі заробітки за підсумками жовтня виявилися в банківському секторі 20 511 грн (+ 6,1%), потіснивши на друге місце з першого за підсумками вересня IT-сферу - 20 060 грн (-0,1%). На третьому місці – наукова і технічна діяльність - 16 793 (-1,8%).



Експерти кажуть, що в жовтні зарплати зросли тільки тому, що роботодавці стали платити більше, щоб утримати на робочих місцях співробітників, які можуть виїхати за кордон. Причому їдуть кваліфіковані кадри: зварювальники, водії, далекобійники, будівельники високої кваліфікації. Бізнес змушений пропонувати їм більше. У решти зарплати не виросли.



А ось приватних підприємців статистика не враховує, а вони в жовтні зазнати втрат. Тому статистика виглядає краще, ніж ситуація насправді.



Економісти розійшлися в прогнозах з приводу подальшої зміни зарплат. Листопадові зарплати теж виявляться вище зарплат початку осені. Зарплати початок грудня теж будуть високими, хоч і меншими за звичайні. У цифрах середня зарплата до кінця року може збільшитися до 13 тис. Грн, або майже на 900 грн. Але як тільки уряд введе локдаун, так зарплати відразу полізуть вниз.



За словами експертів, влада України зараз стоять перед непростим вибором: епідемія чи економіка.

Як повідомлялося раніше, Верховна рада проголосувала за закон запропонований Володимиром Зеленським закон про підтримку бізнесу.