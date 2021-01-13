Уряд підвищив посадові оклади держслужбовцям

Спеціаліст державного органу буде отримувати не менше 4540 гривень на місяць

Мінімальний розмір посадового окладу не може бути менший двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Мінімальний розмір посадового окладу у 2021 році в державних органах становитиме 4540 гривень. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 13 січня, що транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, мінімальний розмір посадового окладу не може бути менший двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

Оскільки прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року становить 2270 гривень, спеціаліст державного органу буде отримувати не менше 4540 гривень на місяць.

Постановою затверджена «Схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році».

Оклад керівників апарату Верховної ради, Секретаріату Кабінету міністрів, Офісу президента, апарату Ради національної безпеки і оборони України, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Конституційного суду, Офісу генерального прокурора, Національної рада України з питань телебачення і радіомовлення встановлені на рівні 37800 гривень.

Керівники міністерств, центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом будуть отримувати 33600 гривень.

Як повідомлялося, у працівників клінічних лабораторій зросте зарплатня.

Згідно з нещодавно оприлюдненими статистичними даними, середній заробіток мешканців України вперше перевищив 12 тис. гривень і становить 12 174 грн. При цьому кожен п'ятий українець отримує офіційну зарплату не більше 6 тисяч. Традиційно найвищі зарплати в Києві - 17 494 грн (+ 1,4%, або 241 грн в порівнянні з вереснем), найнижчі – на Волині - 9861 грн (+ 1%, або 95 грн). Різниця в заробітках між ними збільшилася до 1,77 раза (місяць тому розрив був 1,75 раза).