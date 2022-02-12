Захищала чоловіка: під Києвом жінка порізала ножем неповнолітнього

Захищаючи свого чоловіка, 33-річна дружина сусіда дістала із сумки ножа і нанесла декілька ударів ножем неповнолітньому

У Київській області затримали 33-річну жінку, яка у бійці з сусідами серйозно поранила неповнолітнього хлопця. Про це повідомляє пресслужба Бучанське районне управління поліції ГУНП в Київській області.

Інцидент стався у місті Вишневе.

За даними слідства, того вечора 39-річна жінка поверталася додому разом зі своїми сином та донькою. У дворі будинку, де мешкала родина, їх зустріли сусіди – подружня пара.

33-річний чоловік зробив матері двох дітей грубе зауваження через нібито постійний шум у її квартирі. 17-річний син заступився за матір, і між ним та сусідом зав’язалася бійка.

Захищаючи свого чоловіка, 33-річна дружина сусіда дістала із сумки ножа і нанесла декілька ударів ножем неповнолітньому.

Поліцію викликали медики, які госпіталізували пораненого 17-річного хлопця. Наразі відомо, що у нього проникаючі ножові поранення грудної клітки та черевної порожнини.

Кримінальне провадження було відкрито за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. У квартирі затриманої жінки вже провели обшук, під час якого було вилучено речові докази.

Якщо суд доведе вину гсусідки, їй загрожує від п’яти до восьми років за ґратами. Слідство у справі триває.

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