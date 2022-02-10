На Київщині водійка на позашляховику розтрощила кав'ярню (фото)

У результаті аварії 28-річна працівниця закладу отримала травми. Її доправили до лікарні

На Київщині водійка позашляховика розтрощила кав‘ярню. Інцидент трапився у селі Пухівка Броварського району. Про це інформує поліція Київської області.

Зазначається, що 52-річна водійка автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon не впоралася з керуванням та в'їхала у стіну кав'ярні.

У результаті аварії 28-річна працівниця закладу отримала травми. Її доправили до лікарні.

На місці події працюють працівники реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини автопригоди та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Як раніше повідомлялося, у Київській області в місті Ірпінь чоловіка переїхали легковик та маршрутний автобус, від отриманих травм він загинув на місці.

Нагадаємо, у Києві під колесами вантажівок загинули двоє чоловіків. Також 14 грудня на автодорозі Київ–Суми між селами Красилівка та Гоголів Броварського району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. 51-річний водій автомобіля Renault Kangoo не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, в результаті чого перекинувся на дах.

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