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    На Київщині водійка на позашляховику розтрощила кав'ярню (фото)

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    Поліція Броварщини встановлює обставини ДТП у селі Пухівка - На Київщині водійка на позашляховику розтрощила кав'ярню (фото)
    Поліція Броварщини встановлює обставини ДТП у селі Пухівка
    фото: поліція Київської області

    У результаті аварії 28-річна працівниця закладу отримала травми. Її доправили до лікарні

    На Київщині водійка позашляховика розтрощила кав‘ярню. Інцидент трапився у селі Пухівка Броварського району. Про це інформує поліція Київської області.

    Зазначається, що 52-річна водійка автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon не впоралася з керуванням та в'їхала у стіну кав'ярні.

    У результаті аварії 28-річна працівниця закладу отримала травми. Її доправили до лікарні.

    На місці події працюють працівники реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

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    На Київщині водійка на позашляховику розтрощила кав'ярню (фото)
    На Київщині водійка на позашляховику розтрощила кав'ярню (фото)
    На Київщині водійка на позашляховику розтрощила кав'ярню (фото)
    На Київщині водійка на позашляховику розтрощила кав'ярню (фото)
    фото: поліція Київської області

    Наразі поліцейські з’ясовують обставини автопригоди та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію.

    Як раніше повідомлялося, у Київській області в місті Ірпінь чоловіка переїхали легковик та маршрутний автобус, від отриманих травм він загинув на місці.

    Нагадаємо, у Києві під колесами вантажівок загинули двоє чоловіків. Також 14 грудня на автодорозі Київ–Суми між селами Красилівка та Гоголів Броварського району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. 51-річний водій автомобіля Renault Kangoo не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, в результаті чого перекинувся на дах.

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    Теги: ДТП водій Київщина Mitsubishi Pajero
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    На Київщині водійка на позашляховику розтрощила кав'ярню (фото)