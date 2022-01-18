Одесит зарізав знайомого через тарілку з-під холодцю (відео)

Чоловіки посварилися через посуд, який вбитий начебто не повернув приятелю після новорічної ночі

Одесит розповів, що із загиблим вони дружили сім'ями і часто бували один у одного в гостях, однак між ними виник конфлікт

В Одесі місцевий житель зарізав на вулиці приятеля, який не повернув тарілку з-під новорічного холодцю. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що конфлікт між 49-річним фігурантом та його знайомим стався на вулиці Юрія та Івана Лип.

«Під час випадкової зустрічі на вулиці зловмисник кілька разів вдарив 42-річного чоловіка ножем у груди, як тільки-но між ними спалахнув конфлікт. Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги», – розповіли в поліції.

Зазначається, що чоловіки посварилися через посуд, який вбитий начебто не повернув приятелю після новорічної ночі.

Зловмисник з місця злочину зник, але незабаром був затриманий. Одесит розповів, що із загиблим вони дружили сім'ями і часто бували один у одного в гостях. У новорічну ніч фігурант приніс тарілку з холодцем, яку товариш не повернув. При зустрічі на вищеназваній вулиці обидва чоловіки були п'яні.

«Вони посварилися через дрібницю – посуд, який вбитий не повернув приятелю нібито після новорічної ночі», – уточнили в управлінні поліції.

Затриманий пояснив правоохоронцям, що під час розмови про неповернену тарілку опонент почав проявляти агресію, тому фігурант застосував ніж.

У чоловіка вилучили речові докази та оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

Раніше повідомлялося, що оперативники затримали іноземця, який зарізав чоловіка в Києві (фото, відео).