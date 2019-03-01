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    Кількасот киян захопили колонну залу мерії (фото, відео)

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    Кількасот киян захопили колонну залу мерії (фото, відео)
    Фото: Глеба Віктор, Facebook

    Активісти вимагають припинити незаконні будівництва у Києві

    Сьогодні, 1 березня, біля будівлі Київської міської держадміністрації зібралися сотні активістів. Вони вимагають припинити незаконні будівництва у Києві.

    Зараз кількасот киян захопили колонну залу КМДА. Про це повідомив співкоординатор Штабу оборони Києва Сергій Мельниченко на своїй сторінці у Facebook.

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    Кількасот киян захопили колонну залу мерії (фото, відео)
    Кількасот киян захопили колонну залу мерії (фото, відео)
    Кількасот киян захопили колонну залу мерії (фото, відео)
    Фото: Глеба Віктор, Facebook

    До людей вийшли заступники київського голови, проте, активісти вимагають зустрічі з мером столиці Віталієм Кличком.

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