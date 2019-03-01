Кількасот киян захопили колонну залу мерії (фото, відео)
-
Розсилка
Фото: Глеба Віктор, Facebook
Активісти вимагають припинити незаконні будівництва у Києві
Сьогодні, 1 березня, біля будівлі Київської міської держадміністрації зібралися сотні активістів. Вони вимагають припинити незаконні будівництва у Києві.
Зараз кількасот киян захопили колонну залу КМДА. Про це повідомив співкоординатор Штабу оборони Києва Сергій Мельниченко на своїй сторінці у Facebook.
Фото: Глеба Віктор, Facebook
До людей вийшли заступники київського голови, проте, активісти вимагають зустрічі з мером столиці Віталієм Кличком.