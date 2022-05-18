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    Запах гару у Києві. Все, що відомо на ранок

    Запах гару у Києві 18 травня 2022: причина - Запах гару у Києві. Все, що відомо на ранок
    Запах гару у Києві 18 травня 2022: причина
    фото з відкритих джерел

    Концентрація PM2.5 у повітрі Києва зараз у 4,7 рази вище рекомендованого ВООЗ середньорічного значення якості повітря

    Поблизу с.Страхолісся Вишгородського району виникло загорання лісової підстилки. Запах гару дістався столиці. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

    Площа пожежі наразі встановлюється.

    На місці працюють підрозділи ДСНС України.

    Зараз до гасіння залучено 26 чоловік особового складу та шість одиниць техніки служби.

    Гасіння пожежі ускладнюється зміною вітру.

    Водночас за даними сервісу IQAir, рівень забруднення повітря в Києві може бути небезпечним для людей, у яких проблеми з дихальною системою. Концентрація мікроскопічних твердих частинок у повітрі Києва зараз у 4,7 рази вище рекомендованого ВООЗ середньорічного значення якості повітря.

    Тому вплив такого повітря може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, особливо для вразливих груп людей, таких як молодь, люди похилого віку та люди з проблемами дихання.

    У зв'язку з цим не рекомендовано відкривати вікна або проводити багато часу на відкритому повітрі.

    Нагадаємо, що останніми тижнями пожежі охопили кілька регіонів РФ, зокрема, Омську область. Місцева влада, визнаючи критичність ситуації, 6 травня змушена була запровадити надзвичайний стан.

    Наступного дня, 7 травня, надзвичайний стан оголосила влада одного із найбільших регіонів РФ, Красноярського краю, який за площею можна порівняти із Казахстаном.

    10 травня надзвичайний стан змушена була запровадити влада Курганської області, бо там вигоріли цілі села.

    Варто зазначити, що в мережі неодноразово наголошувалося, що пожежі в Росії не встигають гасити, бо рятувальники та необхідна техніка були відправлені на війну до України.

    Навіть президент Росії Володимир Путін відреагував на пожежі по усій території Росії, зібравши у вихідний день термінову нараду і визнавши, що ситуація в країні тривожна.


    Теги: росія окупанти Київ ДСНС війна надзвичайний стан рятувальники Україна повітря окупація #stoprussia
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    Запах гару у Києві. Все, що відомо на ранок