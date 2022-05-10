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    Путін нарешті визнав: Росію охопило страшне лихо (відео)

    Путін змушений був перервати відпочинок у державний вихідний через катастрофічні пожежі, які охопили Росію - Путін нарешті визнав: Росію охопило страшне лихо (відео)
    Путін змушений був перервати відпочинок у державний вихідний через катастрофічні пожежі, які охопили Росію
    фото: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

    Президент Росії зібрав нараду щодо пожеж на території країни у державний вихідний

    Володимир Путін визнав, що Росію охопили численні пожежі, з якими рятувальники не можуть впоратися. Про це пише кремлівський Tlegram-канал RIA_Kremlinpool.

    Путін у вихідний день (10 травня цього року в Росії є неробочим днем – ред.) зібрав термінову нараду, на яку запросив виконувач обов’язків міністра з надзвичайних ситуацій та керівники регіонів охоплених вогнем.

    Хазяїн Кремля злякався, що нинішні пожежі можуть повторити чи навіть перевищити минулорічний рекорд за кількістю і обсягами пожеж.

    План порятунку російських регіонів від потужних пожеж Путін окреслив наступним чином: «Якщо ми бачимо, що щось не працює або працює не так, як потрібно – потрібно ситуацію міняти».

    Нагадаємо, що пожежі охопили кілька регіонів РФ, зокрема, Омську область. Місцева влада, визнаючи критичність ситуації, 6 травня змушена була запровадити надзвичайний стан.

    Наступного дня, 7 травня, надзвичайний стан оголосила влада одного із найбільших регіонів РФ, Красноярського краю, який за площею можна порівняти із Казахстаном.

    Варто зазначити, що в мережі неодноразово наголошувалося, що пожежі в Росії не встигають гасити, бо рятувальники та необхідна техніка були відправлені на війну до Україну.

    Теги: пожежа росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін нарешті визнав: Росію охопило страшне лихо (відео)