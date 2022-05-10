  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Вогонь поглинає Росію: ще одна область запровадила надзвичайний стан (фото, відео)

    Вогонь охопив ще один регіон Росії - Вогонь поглинає Росію: ще одна область запровадила надзвичайний стан (фото, відео)
    Вогонь охопив ще один регіон Росії
    фото із соцмереж

    Пожежі охопили великі території Курганської області, людей доводиться евакуювати

    Влада Курганської області Росії оголосила про запровадження з 10 травня режиму надзвичайного стану на усій території регіону. Про це пише «ЧП Курган».

    Причиною такого рішення стали пожежі, які охопили територію області.

    Частина населених пунктів у Кетовському районі в центрі області розпочала евакуацію. Тим часом, у соцмережах та месенджерах з’явилися фото- та відеосвідчення масштабів пожежі на території Курганської області.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Вогонь поглинає Росію: ще одна область запровадила надзвичайний стан (фото, відео)
    Вогонь поглинає Росію: ще одна область запровадила надзвичайний стан (фото, відео)
    Вогонь поглинає Росію: ще одна область запровадила надзвичайний стан (фото, відео)
    Вогонь поглинає Росію: ще одна область запровадила надзвичайний стан (фото, відео)
    Вогонь поглинає Росію: ще одна область запровадила надзвичайний стан (фото, відео)
    Вогонь поглинає Росію: ще одна область запровадила надзвичайний стан (фото, відео)

    Нагадаємо, що пожежі охопили кілька регіонів РФ, зокрема, Омську область. Місцева влада, визнаючи критичність ситуації, 6 травня змушена була запровадити надзвичайний стан.

    Наступного дня, 7 травня, надзвичайний стан оголосила влада одного із найбільших регіонів РФ, Красноярського краю, який за площею можна порівняти із Казахстаном.

    Варто зазначити, що в мережі неодноразово наголошувалося, що пожежі в Росії не встигають гасити, бо рятувальники та необхідна техніка були відправлені на війну до Україну.

    Теги: пожежа росія надзвичайний стан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вогонь поглинає Росію: ще одна область запровадила надзвичайний стан (фото, відео)