Вогонь поглинає Росію: ще одна область запровадила надзвичайний стан (фото, відео)

Вогонь охопив ще один регіон Росії

Пожежі охопили великі території Курганської області, людей доводиться евакуювати

Влада Курганської області Росії оголосила про запровадження з 10 травня режиму надзвичайного стану на усій території регіону. Про це пише «ЧП Курган».

Причиною такого рішення стали пожежі, які охопили територію області.

Частина населених пунктів у Кетовському районі в центрі області розпочала евакуацію. Тим часом, у соцмережах та месенджерах з’явилися фото- та відеосвідчення масштабів пожежі на території Курганської області.

Нагадаємо, що пожежі охопили кілька регіонів РФ, зокрема, Омську область. Місцева влада, визнаючи критичність ситуації, 6 травня змушена була запровадити надзвичайний стан.

Наступного дня, 7 травня, надзвичайний стан оголосила влада одного із найбільших регіонів РФ, Красноярського краю, який за площею можна порівняти із Казахстаном.

Варто зазначити, що в мережі неодноразово наголошувалося, що пожежі в Росії не встигають гасити, бо рятувальники та необхідна техніка були відправлені на війну до Україну.