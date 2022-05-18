Росіяни, ми вам не пробачимо і шведи вам ще пригадають Полтаву

У НАТО ми чи не в НАТО, чи будемо ми там, чи не будемо, ми вирішимо наші з вами територіальні суперечки

Час дивовижних історій!

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Оказывается, если верить россиянам (а как не верить этим честнейшим людям?), то военную операцию в Украине они начали для того, чтобы впоследствии не иметь нерешенных территориальных конфликтов со страной НАТО.

И это не циничное вранье, а такая же чистая правда, как денацификация и демилитаризация фашистов и наркоманов, засевших в Киеве. Ведь успели ударить за полчаса до неизбежного нападения, закрыли грудью матушку-Россию!

А против Швеции и Финляндии в НАТО – ну, какие возражения! Все ок. Пусть себе идут...

Выборгу приготовиться, господа россияне. У вашей страны нет соседей, с которыми бы не было территориальных конфликтов. Если вы рядом – это уже конфликт.

Чем краше и солнечнее становится каждое новое утро, тем больше растет наша любовь к вам, к вашей стране, к вашему великому вождю из зассаной питерской подворотни, к вашей армии победителей стиралок и любителей расстреливать в спину, к вашим насильникам, ракетчикам и артиллеристам.

Чем ярче солнце, встающее над Украиной, тем жарче пламя, в котором вы горите.

И это не фигура речи.

В НАТО мы или не в НАТО, будем мы там или не будем, мы решим наши с вами территориальные споры. Решим единственно понятным вам способом. Вы же знаете, о каком способе идет речь, да?

Вы добились своего!

Россия и русское оружие действительно снова обрели статус легендарных – легендарных лжецов, легендарных мародеров, легендарных насильников и легендарных лузеров.

Новая мифология ваших «побед» до сих пор дымится под Чернобаевкой, ржавеет под Киевом и на Харьковской окружной, гниет под Черниговым, Сумами и Николаевом.

Надеюсь, что и шведы вспомнят вам Полтаву! Мы-то точно ничего вами сотворенного не забудем.

Джерело: блог Яна Валетова

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