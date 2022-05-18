  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ян Валетов
рус
    Думки вголос

    Росіяни, ми вам не пробачимо і шведи вам ще пригадають Полтаву

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У НАТО ми чи не в НАТО, чи будемо ми там, чи не будемо, ми вирішимо наші з вами територіальні суперечки - Росіяни, ми вам не пробачимо і шведи вам ще пригадають Полтаву
    У НАТО ми чи не в НАТО, чи будемо ми там, чи не будемо, ми вирішимо наші з вами територіальні суперечки

    Час дивовижних історій!

    Мовою оригіналу

    Оказывается, если верить россиянам (а как не верить этим честнейшим людям?), то военную операцию в Украине они начали для того, чтобы впоследствии не иметь нерешенных территориальных конфликтов со страной НАТО.

    И это не циничное вранье, а такая же чистая правда, как денацификация и демилитаризация фашистов и наркоманов, засевших в Киеве. Ведь успели ударить за полчаса до неизбежного нападения, закрыли грудью матушку-Россию!

    А против Швеции и Финляндии в НАТО – ну, какие возражения! Все ок. Пусть себе идут...

    Выборгу приготовиться, господа россияне. У вашей страны нет соседей, с которыми бы не было территориальных конфликтов. Если вы рядом – это уже конфликт.

    Чем краше и солнечнее становится каждое новое утро, тем больше растет наша любовь к вам, к вашей стране, к вашему великому вождю из зассаной питерской подворотни, к вашей армии победителей стиралок и любителей расстреливать в спину, к вашим насильникам, ракетчикам и артиллеристам.

    Чем ярче солнце, встающее над Украиной, тем жарче пламя, в котором вы горите.

    И это не фигура речи.

    В НАТО мы или не в НАТО, будем мы там или не будем, мы решим наши с вами территориальные споры. Решим единственно понятным вам способом. Вы же знаете, о каком способе идет речь, да?

    Вы добились своего!

    Россия и русское оружие действительно снова обрели статус легендарных – легендарных лжецов, легендарных мародеров, легендарных насильников и легендарных лузеров.

    Новая мифология ваших «побед» до сих пор дымится под Чернобаевкой, ржавеет под Киевом и на Харьковской окружной, гниет под Черниговым, Сумами и Николаевом.

    Надеюсь, что и шведы вспомнят вам Полтаву! Мы-то точно ничего вами сотворенного не забудем.

    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Швеція росія окупанти НАТО війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Тишкевіч
    Ігор Тишкевіч

    Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Альфред Кох
    Альфред Кох

    Російський державний діяч

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни, ми вам не пробачимо і шведи вам ще пригадають Полтаву