  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Андрусів
рус
    Думки вголос

    Чому поки рано повертатись в Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші міста

    • Віктор Андрусів

      радник Міністра внутрішніх справ України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Частині українців вже немає куди вертатися - Чому поки рано повертатись в Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші міста
    Частині українців вже немає куди вертатися
    фото з відкритих джерел

    Варто почекати ще кілька тижнів

    Я вважаю, що зупиняти людей від повернення додому – безнадійна справа. Люди всеодно повертатимуться. Незважаючи на погрози і загрози. Але я вирішив додати свої аргументи чому цього не треба робити, якщо вас не лякають хвости ракет з асфальта.

    1. Кілометрові черги на в'їзд. Через зруйновані мости і блокпости утворюються просто кілометрові черги і потрапити в ці населені пункти займає дуже багато часу.
    2. Немає світла, води і газу. Хоча влада працює 24/7, щоб все це відновити – наразі нічого з цього немає. Тому жити нормально ви не зможете, навіть якщо вам повезло і у вас ціла квартира чи будинок.
    3. Магазини практично не працюють. Через те, що орки лазили саме по магазинам, більшість з них тільки починають приводити до ладу. Також через блокпости і інші перешкоди ускладнена логістика. Роздають багато гуманітарки, але за нею треба стояти в чергах.

    З того, що я бачив, думаю за днів 10-15 більшість вже запрацює. Думаю, що варто почекати ще два тижні перед тим, як повертатись.

    Читайте також:

    Джерело: блог Віктора Андрусіва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Директор Українського інституту майбутнього

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    Альфред Кох
    Альфред Кох

    Російський державний діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чому поки рано повертатись в Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші міста