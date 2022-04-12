Чому поки рано повертатись в Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші міста

Варто почекати ще кілька тижнів

Я вважаю, що зупиняти людей від повернення додому – безнадійна справа. Люди всеодно повертатимуться. Незважаючи на погрози і загрози. Але я вирішив додати свої аргументи чому цього не треба робити, якщо вас не лякають хвости ракет з асфальта.

Кілометрові черги на в'їзд. Через зруйновані мости і блокпости утворюються просто кілометрові черги і потрапити в ці населені пункти займає дуже багато часу. Немає світла, води і газу. Хоча влада працює 24/7, щоб все це відновити – наразі нічого з цього немає. Тому жити нормально ви не зможете, навіть якщо вам повезло і у вас ціла квартира чи будинок. Магазини практично не працюють. Через те, що орки лазили саме по магазинам, більшість з них тільки починають приводити до ладу. Також через блокпости і інші перешкоди ускладнена логістика. Роздають багато гуманітарки, але за нею треба стояти в чергах.

З того, що я бачив, думаю за днів 10-15 більшість вже запрацює. Думаю, що варто почекати ще два тижні перед тим, як повертатись.

Читайте також:

Джерело: блог Віктора Андрусіва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.