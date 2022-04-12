Чому поки рано повертатись в Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші міста
Варто почекати ще кілька тижнів
Я вважаю, що зупиняти людей від повернення додому – безнадійна справа. Люди всеодно повертатимуться. Незважаючи на погрози і загрози. Але я вирішив додати свої аргументи чому цього не треба робити, якщо вас не лякають хвости ракет з асфальта.
- Кілометрові черги на в'їзд. Через зруйновані мости і блокпости утворюються просто кілометрові черги і потрапити в ці населені пункти займає дуже багато часу.
- Немає світла, води і газу. Хоча влада працює 24/7, щоб все це відновити – наразі нічого з цього немає. Тому жити нормально ви не зможете, навіть якщо вам повезло і у вас ціла квартира чи будинок.
- Магазини практично не працюють. Через те, що орки лазили саме по магазинам, більшість з них тільки починають приводити до ладу. Також через блокпости і інші перешкоди ускладнена логістика. Роздають багато гуманітарки, але за нею треба стояти в чергах.
З того, що я бачив, думаю за днів 10-15 більшість вже запрацює. Думаю, що варто почекати ще два тижні перед тим, як повертатись.
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Джерело: блог Віктора Андрусіва