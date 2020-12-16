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    Захист від вандалів: комунальники обробляють ялинки в Києві хімічними розчинами

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    На деревцятах прикріплюють листівки з попередження про обробку репелентами - Захист від вандалів: комунальники обробляють ялинки в Києві хімічними розчинами
    На деревцятах прикріплюють листівки з попередження про обробку репелентами
    Фото: КП УЗН Оболонського району

    Зеленбудівці намагаються захистити хвойні дерева від викрадення

    Напередодні новорічних свят почастішали випадки вандалізму та знищення шпилькових зелених насаджень у Києві. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району.

    Зеленбудівці з метою запобігання даним фактам проводить обробку таких дерев репелентами.

    «Купуйте чіповані ялинки що вирощені спеціально для прикрас ваших домівок, або використовуйте штучні (до речі, це значна економія для сімейного бюджету)», – зазначили комунальники.

    Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району також повідомляє, що на його базі з 1 січня 2021 року діятиме пункт прийому та утилізації новорічних дерев.

    Нагадаємо, із 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів із продажу хвойних дерев та новорічних прикрас.

    Після новорічних свят у Києві організують 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок.

    Офіційне засвічення головної ялинки України на Софійській площі відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая. Воно відбудеться без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайн-трансляції.

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    Теги: Київ вандалізм ялинка Київзеленбуд
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