Захист від вандалів: комунальники обробляють ялинки в Києві хімічними розчинами

На деревцятах прикріплюють листівки з попередження про обробку репелентами

Зеленбудівці намагаються захистити хвойні дерева від викрадення

Напередодні новорічних свят почастішали випадки вандалізму та знищення шпилькових зелених насаджень у Києві. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району.

Зеленбудівці з метою запобігання даним фактам проводить обробку таких дерев репелентами.

«Купуйте чіповані ялинки що вирощені спеціально для прикрас ваших домівок, або використовуйте штучні (до речі, це значна економія для сімейного бюджету)», – зазначили комунальники.

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району також повідомляє, що на його базі з 1 січня 2021 року діятиме пункт прийому та утилізації новорічних дерев.

Нагадаємо, із 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів із продажу хвойних дерев та новорічних прикрас.

Після новорічних свят у Києві організують 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок.

Офіційне засвічення головної ялинки України на Софійській площі відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая. Воно відбудеться без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайн-трансляції.

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