Жива ялинка таки краща для планети, ніж штучна – вчені

Штучною ялинкою потрібно користуватися п’ять-десять років, щоби мінімізувати вуглецевий слід

Вуглецевий слід штучної ялинки більший, аніж живої, навіть якщо останню викинули на звалище, а не переробили. Такого висновку дійшла британська організація Carbon Trust, пишуть Тексти.

За розрахунками, виробництво однієї штучної ялинки в середньому продукує 40 кг викидів вуглекислого газу. Позаяк штучні ялинки здебільшого виготовляють у Китаї, до цієї цифри слід додати викиди СO2, що утворюються під час транспортування морем, залізницею чи літаками. До того ж, виробництво товарів із пластику продукує токсичні відходи, що можуть додатково забруднювати довкілля.

Тим часом вирощування живої ялинки займає шість-вісім років. Легальні новорічні ялинки давно вже не вирубують у лісі, а натомість вирощують на спеціальних фермах. У перші роки дерева активно підживлюють добривами, але поступово кількість заходів догляду зменшується, а потім від них відмовляються взагалі.

Жива ялинка заввишки до стелі, що гниє на сміттєвому полігоні, вивільняє в атмосферу близько 16 кг СO2. Якщо спалити її в промисловій печі або переробити на щепу чи мульчу, кількість викидів можна скоротити до 3,5 кг СO2. Утворена мульча вкриває ґрунт, робить його здоровішим, сприяє росту рослин, а розкладаючись, переважно залишає вуглець у ґрунті.

У Carbon Trust підрахували, що штучною ялинкою потрібно користуватися п’ять-десять років, щоби мінімізувати вуглецевий слід.

Цього тижня в Україні почали продавати новорічні ялинки, але цього року новорічний символ став ще дорожчим. Найменше деревце коштує 250-300 грн, а велике – до 2 тисяч гривень.

Читайте також: Ялинка біля Арки дружби народів готова до новорічних святкувань (фото)