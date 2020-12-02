Стала відома вартість новорічних ялинок для киян

У Києві ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас стартують 17 грудня

У Києві ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас стартують 17 грудня

Для киян ціна на ялинки буде одна з найвищих в Україні

Середня вартість новорічної ялинки цього року в Києві складатиме 106 грн. Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів на своїй сторінці у Facebook.

Лісівники активно готуються до новорічних свят. Вони вже розпочали роботу щодо реалізації новорічних красунь для потреб місцевого населення.

Середня ціна на ялинки в цьому році — 75 грн. Згідно з інфографікою Держлісагентства, найдешевшою ялинка буде для жителів Харкова, Шацька, Полтави — 48, 50, 55 грн відповідно.

Найдорожче ялинка обійдеться для мешканців Києва (106 грн), Чернівців (109 грн), Івано-Франківська (120 грн).

Ціни на ялинки в регіонах України

Ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах відкриються після 10 грудня.

Як повідомлялося, на Софійській площі вже звели каркас головної ялинки країни.

Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією. за традицією головну ялинку країни запалять у День святого Миколая, 19 грудня.

Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві.