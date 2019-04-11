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    Затримано на хабарі заступника директора «зеленбуду» на Печерську

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    Чиновнику готується повідомлення про підозру - Затримано на хабарі заступника директора «зеленбуду» на Печерську
    Чиновнику готується повідомлення про підозру
    Фото: Прокуратура Києва

    Посадовця затримано на території парку «Наводницький»

    У четвер, 11 квітня, прокуратурою Києва спільно зі слідчим управлінням столичної поліції викрито заступника директора-головного інженера комунального підприємства з утримання зелених насаджень Печерського району на одержанні неправомірної вигоди від приватного підприємця. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

    «Так, вказаного посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України на території парку «Наводницький» під час одержання від підприємця грошових коштів у сумі майже 40 тис. грн за непритягнення його адміністративної відповідальності за самовільне знищення зелених насаджень на території парку», - йдеться в повідомленні.

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    Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

    Невідкладні слідчі (розшукові) дії тривають.

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    Затримано на хабарі заступника директора «зеленбуду» на Печерську
    Затримано на хабарі заступника директора «зеленбуду» на Печерську

    Як повідомлялося, минулого тижня невідомі викрали сотні дерев і кущів у київському сквері.

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