Затримано на хабарі заступника директора «зеленбуду» на Печерську



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Чиновнику готується повідомлення про підозру Фото: Прокуратура Києва

Посадовця затримано на території парку «Наводницький»

У четвер, 11 квітня, прокуратурою Києва спільно зі слідчим управлінням столичної поліції викрито заступника директора-головного інженера комунального підприємства з утримання зелених насаджень Печерського району на одержанні неправомірної вигоди від приватного підприємця. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

«Так, вказаного посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України на території парку «Наводницький» під час одержання від підприємця грошових коштів у сумі майже 40 тис. грн за непритягнення його адміністративної відповідальності за самовільне знищення зелених насаджень на території парку», - йдеться в повідомленні.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Невідкладні слідчі (розшукові) дії тривають.

Як повідомлялося, минулого тижня невідомі викрали сотні дерев і кущів у київському сквері.