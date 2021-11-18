Затверджено список лауреатів на присудження премії Київради
Премія присуджується молодим особам та молодіжним громадським організаціям
Депутати Київської міської ради затвердили список лауреатів на присудження премії Київради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування у 2021 році. Таке рішення було ухвалено 18 листопада на пленарному засіданні міськради. Рішення підтримали 83 депутати, повідомляє пресслужба Київради.
За словами голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків Юлії Ярмоленко, премія присуджується молодим особам та молодіжним громадським організаціям, які активно сприяли процесам розвитку місцевого самоврядування, досягли значних результатів у вирішенні соціальних та правових питань територіальної громади Києва.
«Сучасна молодь – це майбутнє нашої держави. Депутатський корпус високо цінує заслуги молоді у місцевому самоврядування, адже дуже приємно бачити, як молоді люди відкривають нові кордони знань, активно беруть участь у вирішенні нагальних проблем громади міста та не зупиняються на досягнутому. Тому за вагомий внесок у життя столиці найактивнішу молодь нагороджуватимуть дипломами та грошовими нагородами», – зазначила Ярмоленко.
Нагадаємо, раніше за особливі досягнення в розбудові столиці України 50 молодих талановитих киян отримали премію київського міського голови. Грошову винагороду у розмірі 10 тис. грн отримають лауреати за свій внесок у розвиток молодіжного руху, наукові та творчі досягнення столиці.
У липні цього року Київська міська рада затвердила міську цільову програму «Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки».