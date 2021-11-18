Затверджено список лауреатів на присудження премії Київради

За вагомий внесок у життя столиці найактивнішу молодь нагороджують дипломами та грошовими нагородами

Премія присуджується молодим особам та молодіжним громадським організаціям

Депутати Київської міської ради затвердили список лауреатів на присудження премії Київради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування у 2021 році. Таке рішення було ухвалено 18 листопада на пленарному засіданні міськради. Рішення підтримали 83 депутати, повідомляє пресслужба Київради.

За словами голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків Юлії Ярмоленко, премія присуджується молодим особам та молодіжним громадським організаціям, які активно сприяли процесам розвитку місцевого самоврядування, досягли значних результатів у вирішенні соціальних та правових питань територіальної громади Києва.

«Сучасна молодь – це майбутнє нашої держави. Депутатський корпус високо цінує заслуги молоді у місцевому самоврядування, адже дуже приємно бачити, як молоді люди відкривають нові кордони знань, активно беруть участь у вирішенні нагальних проблем громади міста та не зупиняються на досягнутому. Тому за вагомий внесок у життя столиці найактивнішу молодь нагороджуватимуть дипломами та грошовими нагородами», – зазначила Ярмоленко.

Нагадаємо, раніше за особливі досягнення в розбудові столиці України 50 молодих талановитих киян отримали премію київського міського голови. Грошову винагороду у розмірі 10 тис. грн отримають лауреати за свій внесок у розвиток молодіжного руху, наукові та творчі досягнення столиці.

У липні цього року Київська міська рада затвердила міську цільову програму «Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки».