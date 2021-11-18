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    Затверджено список лауреатів на присудження премії Київради

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    За вагомий внесок у життя столиці найактивнішу молодь нагороджують дипломами та грошовими нагородами - Затверджено список лауреатів на присудження премії Київради
    За вагомий внесок у життя столиці найактивнішу молодь нагороджують дипломами та грошовими нагородами
    фото з відкритих джерел

    Премія присуджується молодим особам та молодіжним громадським організаціям

    Депутати Київської міської ради затвердили список лауреатів на присудження премії Київради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування у 2021 році. Таке рішення було ухвалено 18 листопада на пленарному засіданні міськради. Рішення підтримали 83 депутати, повідомляє пресслужба Київради.

    За словами голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків Юлії Ярмоленко, премія присуджується молодим особам та молодіжним громадським організаціям, які активно сприяли процесам розвитку місцевого самоврядування, досягли значних результатів у вирішенні соціальних та правових питань територіальної громади Києва.

    «Сучасна молодь – це майбутнє нашої держави. Депутатський корпус високо цінує заслуги молоді у місцевому самоврядування, адже дуже приємно бачити, як молоді люди відкривають нові кордони знань, активно беруть участь у вирішенні нагальних проблем громади міста та не зупиняються на досягнутому. Тому за вагомий внесок у життя столиці найактивнішу молодь нагороджуватимуть дипломами та грошовими нагородами», – зазначила Ярмоленко.

    Нагадаємо, раніше за особливі досягнення в розбудові столиці України 50 молодих талановитих киян отримали премію київського міського голови. Грошову винагороду у розмірі 10 тис. грн отримають лауреати за свій внесок у розвиток молодіжного руху, наукові та творчі досягнення столиці.

    У липні цього року Київська міська рада затвердила міську цільову програму «Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки».

    Теги: Київ Київрада премія молодь
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    Затверджено список лауреатів на присудження премії Київради