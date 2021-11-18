Битва за Київ. Рада відклала законопроєкт про столицю

Опозиція заблокувала президію Верховної Ради перед розглядом законопроєкту про столицю за спецпроцедурою

Опозиція настояла на розгляді законопроєкту про столицю за звичайною процедурою

Верховна Рада України розгляне законопроєкт про столицю за звичайною процедурою наступного пленарного тижня. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

«Битва за Київ закінчилася нічиєю. Опозиція погодилася на презентацію меншої кількості правок, монобільшість – на нормальний розгляд цих законів. І все це наступного сесійного тижня», - написав він.

Гончаренко додав, що «термінологією київського мера, поки що клінч, а вирішальний раунд попереду».

Нагадаємо, 18 листопада у Верховній Раді опозиція заблокувала розгляд законопроєкту про столицю за спеціальною скороченою процедурою.

У зв’язку із блокуванням голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву та запросив до себе керівників фракцій. Після перерви Стефанчук повідомив, що фракції дійшли згоди щодо розгляду законопроєкту. «Зараз ми поки тимчасово відкладаємо розгляд питань, пов’язаних зі спецпроцедурою. Натомість всі фракції і групи сьогодні за пів години подадуть кількість поправок, які вони будуть ставити по цих двох законопроєктах, щоб ми зняли питання спаму», – сказав він.

Як віідомо, що «слуги» хотіли ухвалити закон про столицю в авральному режимі.

18 листопада Київська міська рада звернулася до президента України, Верховної Ради України щодо ситуації навколо законопроєкту «Про місто Київ – столицю України». Вона вимагає направити законопроєкт «Про місто Київ – столицю України» на широке громадське обговорення та проведення консультацій.

Мер Києва Віталій Кличко назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду.

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