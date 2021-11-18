Як оплатити паркування в застосунку «Київ цифровий» (інструкція)

У застосунку «Київ цифровий» з’явився таймер для автоматичного завершення паркування

У Києві зростає кількість водіїв, які оплачують погодинне паркування на муніципальних паркінгах. У листопаді оплатою погодинного паркування в міському застосунку «Київ Цифровий» уже скористалися понад 17 тис. разів, що на 10% більше, ніж минулого місяця. 8 листопада сервіс паркування в застосунку оновили – додали можливість запланувати час автоматичного завершення паркування. Про це повідомила команда «Київ цифровий» на сторінці у Facebook.

«Більше тижня як у застосунку «Київ цифровий» з’явився таймер для автоматичного завершення паркування», – розповів на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половинко.

Таймер для автоматичного завершення паркування

Він повідомив, що наразі кожне четверте паркування завершується за допомогою таймеру.

Щоб встановити час автоматичного завершення паркування, потрібно:

Почати паркування в застосунку.

Натиснути на позначку «годинника».

Вибрати час автоматичного завершення паркування.

Натиснути «Встановити час».

За 15 хвилин до автоматичного завершення застосунок надсилає попередження. Якщо плани водія змінилися, він може змінити або скинути час автоматичного завершення та завершити паркування самостійно.

Якщо водії завершують паркування самостійно, вони можуть отримувати щогодинні нагадування, щоб не забути про нього. Щоб запобігти зайвих переплат, о 22:00 застосунок завершує паркування автоматично, адже з 22:00 до 08:00 паркування на муніципальних паркінгах КП «Київтранспарксервіс» безкоштовне.

Якщо водій планує залишатися на паркінгу вночі, оновлення застосунку стане в нагоді. Водій зможе запланувати автоматичне завершення паркування наступного дня у потрібний час.

Інтеграція з системою штрафування

«Київ цифровий» інтегрується з системою штрафування за неоплачене паркування. Коли водій починає паркування в застосунку, оплата відображається в системі інспектора. Перед початком паркування водій має переконатися, що номер авто в застосунку вказаний правильно, а номер паркінгу в застосунку відповідає номеру на паркувальному знаку, адже саме ці дані перевіряє інспектор.

Як оплачується сервіс

У «Київ цифровий» діє накопичувальна система оплати. Оплата списується за кожні 100 грн. Якщо сума менша, вона списується першого числа наступного місяця. Оплачувати сервіс можна з банківської картки, Apple Pay або Google Pay.

Оплата паркування в міському застосунку — це офіційна оплата, що надходить у бюджет міста та спрямовується на створення комфортного та безпечного паркувального простору.

Щоб скористатися сервісом оновленого погодинного паркування, потрібно завантажити останню версію міського застосунку «Київ Цифровий» для iOS або Android.