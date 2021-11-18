У столиці з розмахом презентують Стратегію розвитку Києва до 2035 року

Наразі столиця живе та розвивається за Стратегією розвитку міста до 2025 року

На НСК «Олімпійський» відбудеться міжнародна конференція

15 грудня у столиці відбудеться міжнародна конференція, присвячена Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року. Захід буде проходити у НСК «Олімпійський». Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

У рамках заходу відбудеться презентація проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року, її пріоритетів, цілей, напрямів та завдань. В обговоренні Стратегії візьмуть участь представники центральних та місцевих органів влади, іноземних муніципалітетів, бізнесу та ЗМІ, а також фахівці різних галузей та громадські активісти.

Наразі столиця живе та розвивається за Стратегією розвитку міста до 2025 року, ухваленою рішенням Київради у 2017 році. Тож назріла необхідність гармонізувати положення з актуальними на сьогодні державними документами стратегічного характеру. Зокрема, Державною стратегією регіонального розвитку на 2021–2027 роки та «Цілями сталого розвитку. Україна-2030». Крім того, важливо врахувати нові підходи до стратегічного планування, а саме: щодо розробки Стратегії на засадах смарт-спеціалізації, а також розвиток Києва як агломераційного утворення та нові виклики, які постали упродовж останніх років як перед містом, так і перед державою.

Оновлення стратегічних та оперативних цілей і завдань на наступні роки вимагають також реформи у сферах освіти, охорони здоров’я, надання адміністративних послуг, у бюджетній політиці, житлово-комунальному господарстві, які були запроваджені після прийняття чинної Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року, а також проголошені новим урядом реформи в адміністративному управлінні, інвестиційній, транспортній та інформаційно-телекомунікаційній сферах.

У розробці стратегії взяли участь як фахівці, так і пересічні кияни, які мали змогу подати свої ідеї, пропозиції та ініціативи щодо майбутнього столичного регіону.