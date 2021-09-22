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    Збройний напад на машину помічника Зеленського. Перші фото

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    В автомобіль випустили щонайменше 10 куль - Збройний напад на машину помічника Зеленського. Перші фото
    В автомобіль випустили щонайменше 10 куль
    фото: Нацполіція

    В Офісі президента прокоментували напад на авто Шефіра

    Поліція оголосила у розшук осіб, які обстріляли авто Сергія Шефіра, першого помічника президента Зеленського. Наразі триває поліцейська спецоперація, повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій», - йдеться в офіційному повідомленні поліції.

    На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції.

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    Збройний напад на машину помічника Зеленського. Перші фото
    Збройний напад на машину помічника Зеленського. Перші фото
    Збройний напад на машину помічника Зеленського. Перші фото
    Збройний напад на машину помічника Зеленського. Перші фото

    «Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників. Всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просимо повідомляти в поліцію на 102», – додали копи та оприлюднили фото з місця події.

    Як розповів «Суспільному» народний депутат від «Слуги народу» Євген Шевченко, авто Шефіра обстріляли під час руху.

    Сам помічник Зеленського не постраждав. Його водія у важкому стані доставили у лікарню «Феофанія».

    «Очевидно, що це відкритий, навмисний і вкрай жорсткий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди. Відразу скажу, що ми, безумовно, пов'язуємо це напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави», – прокоментував подію радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

    Він також заявив, що напад на Шефіра демонструє протидію політиці, яку направлено «на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, відверто працюють на наших зовнішніх опонентів».

    Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранено водія.

    Теги: водій Київщина напад автомобіль Володимир Зеленський поліція Сергій Шефір Офіс президента розшук
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    Збройний напад на машину помічника Зеленського. Перші фото