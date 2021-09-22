Збройний напад на машину помічника Зеленського. Перші фото

В Офісі президента прокоментували напад на авто Шефіра

Поліція оголосила у розшук осіб, які обстріляли авто Сергія Шефіра, першого помічника президента Зеленського. Наразі триває поліцейська спецоперація, повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій», - йдеться в офіційному повідомленні поліції.

На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції.

«Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників. Всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просимо повідомляти в поліцію на 102», – додали копи та оприлюднили фото з місця події.

Як розповів «Суспільному» народний депутат від «Слуги народу» Євген Шевченко, авто Шефіра обстріляли під час руху.

Сам помічник Зеленського не постраждав. Його водія у важкому стані доставили у лікарню «Феофанія».

«Очевидно, що це відкритий, навмисний і вкрай жорсткий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди. Відразу скажу, що ми, безумовно, пов'язуємо це напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави», – прокоментував подію радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він також заявив, що напад на Шефіра демонструє протидію політиці, яку направлено «на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, відверто працюють на наших зовнішніх опонентів».

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранено водія.