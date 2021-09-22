Леросу загрожує три роки в'язниці
Гео Леросу інкримінують перешкоджання діяльності народного депутата
Наразі тривають слідчі дії
Народному депутату Гео Леросу загрожує три роки в'язниці. Проти нього Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за підозрою в перешкоджанні діяльності народного депутата і депутата місцевої ради. Про це повідомляє «ТСН».
Держбюро почало розслідування після того, як один з телеграм-каналів опублікував відео. На ньому людина, схожа на нардепа Лероса, приймає пакет з грошима від людини, яка залишається за кадром. Вони обговорюють кампанію по дискредитації депутата Київради, а також говорять про імітацію нападу на нардепа.
«На цей момент проводяться всі першочергові дії для призначення експертиз, а також вживаються заходи з метою визнання особи, стосовно якої було організовано інформаційну атаку, постраждалою в кримінальному провадженні», – розповів представник Бюро Максим Зінорук.
Нагадаємо, нещодавно на одному із анонімних Telegram-каналів з’явилося відео із начебто нардепом Гео Леросом. На ньому нардеп начебто бере 60 тисяч євро від невідомого чоловіка. З ким саме йде розмова, автори не вказали. Проте супроводили відео власними коментарями та оцінками. Вказується, що розмова з відео відбулася 24 липня минулого року. Там начебто Лерос запропонував зімітувати напад на себе, а перед тим анонсувати брифінг, на якому він би розповів про корупцію в столиці. Це начебто могло слугувати причиною нападу.
Наприкінці серпня 2020 року нардеп-«слуга» Гео Лерос повідомив у соцмережах, що його авто підпалили. У вересні 2020-го Лерос заявив, що на нього готують напад депутати-однопартійці Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає «смотрящим» у Києві.
Пізніше «Слуга народу» виключила з фракції Гео Лероса.
У березні 2020-го Лерос оприлюднив відеозаписи, де особа, схожа на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса – веде переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади.