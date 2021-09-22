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    Леросу загрожує три роки в'язниці

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    Гео Леросу інкримінують перешкоджання&nbsp;діяльності народного депутата - Леросу загрожує три роки в'язниці

    Гео Леросу інкримінують перешкоджання діяльності народного депутата

    Фото з відкритих джерел

    Наразі тривають слідчі дії

    Народному депутату Гео Леросу загрожує три роки в'язниці. Проти нього Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за підозрою в перешкоджанні діяльності народного депутата і депутата місцевої ради. Про це повідомляє «ТСН».

    Держбюро почало розслідування після того, як один з телеграм-каналів опублікував відео. На ньому людина, схожа на нардепа Лероса, приймає пакет з грошима від людини, яка залишається за кадром. Вони обговорюють кампанію по дискредитації депутата Київради, а також говорять про імітацію нападу на нардепа.

    «На цей момент проводяться всі першочергові дії для призначення експертиз, а також вживаються заходи з метою визнання особи, стосовно якої було організовано інформаційну атаку, постраждалою в кримінальному провадженні», – розповів представник Бюро Максим Зінорук.

    Нагадаємо, нещодавно на одному із анонімних Telegram-каналів з’явилося відео із начебто нардепом Гео Леросом. На ньому нардеп начебто бере 60 тисяч євро від невідомого чоловіка. З ким саме йде розмова, автори не вказали. Проте супроводили відео власними коментарями та оцінками. Вказується, що розмова з відео відбулася 24 липня минулого року. Там начебто Лерос запропонував зімітувати напад на себе, а перед тим анонсувати брифінг, на якому він би розповів про корупцію в столиці. Це начебто могло слугувати причиною нападу.

    Наприкінці серпня 2020 року нардеп-«слуга» Гео Лерос повідомив у соцмережах, що його авто підпалили. У вересні 2020-го Лерос заявив, що на нього готують напад депутати-однопартійці Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає «смотрящим» у Києві.

    Пізніше «Слуга народу» виключила з фракції Гео Лероса.

    У березні 2020-го Лерос оприлюднив відеозаписи, де особа, схожа на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса – веде переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади.

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    Теги: напад розслідування Державне бюро розслідувань Микола Тищенко Гео Лерос
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    Леросу загрожує три роки в'язниці