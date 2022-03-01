Головою військової адміністрації столиці став генерал Жирнов

Кличко залишається мером Києва та працюватиме спільно з головою выйськовоъ адмінінстрації

На період війни президент України Володимир Зеленський призначив генерала Миколу Жирнова головою Київської військової адміністрації. Про це президент повідомив у своєму відеозверненню.

«Шановні кияни! Оборона столиці – понад усе. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці. Щоб у киян було все необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович. Служив командувачем сил підтримки. На високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій Збройних Сил України у 14-15-му роках. Зараз у РНБО – державний експерт Служби військової безпеки», – заявив Зеленський.

Водночас Віталій Кличко залишається мером Києва та працюватиме спільно з військовим головою.

«Віталій Кличко залишається мером Києва, у нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця», – сказав президент.

До слова, мер столиці Віталій Кличко попередив: у Києві мародерів знешкоджуватимуть без попередження.

Також нагадаємо, що у Києві судові охоронці затримали двох диверсантів. Чоловіки ходили поруч з будівлею Вищої ради правосуддя, проводили зйомку об’єкта на мобільні телефони та намагалися перевірити технічні укріплення споруди.

Як раніше повідомлялося, угруповання військ оборони Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці.

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